Peer Koopmeiners perpanjang kontrak di AZ: "Saya tumbuh besar di sini, nyaris dibesarkan di sini"

AZ dan Peer Koopmeiners resmi memperpanjang kerja sama. Klub mengonfirmasi pada Selasa bahwa sang gelandang telah menandatangani perpanjangan kontrak selama satu tahun dan kini terikat hingga pertengahan 2029.

Koopmeiners menjalani debutnya di tim utama AZ pada 2021, tetapi perkembangannya tidak secepat sang kakak, Teun, yang kini bermain untuk Juventus, dan ia sempat dua kali dipinjamkan, ke Excelsior dan Almere City.

Setelah kembali, gelandang berusia 26 tahun itu menjadi pemain penting di AZ, di mana musim lalu, antara lain karena masalah cedera yang menimpa Jordy Clasie, ia hampir setiap pekan tampil sebagai starter.

Musim ini pun Koopmeiners memulai dengan meyakinkan. Sebagai kapten, ia baru-baru ini mendapat kesempatan mengangkat trofi Johan Cruijff Schaal setelah kemenangan telak atas PSV (0-4). Koopmeiners berperan penting, antara lain lewat assist-nya untuk gol 0-2.

Sebelumnya pada musim panas ini, Koopmeiners mendapat minat konkret dari antara lain Club Brugge, tetapi transfer tidak terwujud. "Pada akhirnya karena perasaan tentang betapa AZ ingin mempertahankan saya dan semua apresiasi yang saya rasakan di klub ini," ujarnya di kanal klub. "Dan sejarah yang saya miliki di klub ini tentu juga berperan."

Tujuh belas tahun lalu, ia bergabung dengan akademi muda Alkmaar. "AZ jelas sangat berarti bagi saya. Saya lebih lama berada di AZ daripada tidak di AZ dalam hidup saya. Saya tumbuh di sini, nyaris dibesarkan di sini. Saya bisa membagikan pengalaman saya kepada para pemain muda. Dan mereka juga boleh mengharapkan itu dari saya," kata Koopmeiners.

"Kalau saya memikirkan Koopmeiners, maka saya memikirkan AZ," tutur direktur teknik Niels van Duinen. "Seseorang yang membawa klub ini di dalam hatinya dan pada saat yang sama menjadi representasi yang sangat baik bagi kami. Peer adalah pemain tim sejati. Dia tidak akan pernah mengendur dan dalam beberapa tahun terakhir dia telah berkembang menjadi pemain yang sangat penting di dalam tim ini."