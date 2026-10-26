Pedrol: Mourinho Membalas Pihak yang "Menghinanya" dan Memberi Flick Pelajaran Taktik di El Clasico

Josep Pedrerol, pembawa acara program Spanyol "El Chiringuito", memuji Jose Mourinho setelah membawa Real Madrid meraih kemenangan 2-1 atas Barcelona dalam El Clasico di Stadion Camp Nou, menganggap bahwa pelatih asal Portugal itu berhasil mengungguli Hansi Flick berkat pilihan-pilihan taktisnya dan keberhasilannya mengacaukan perhitungan tim Catalan.

Pedrerol mengatakan bahwa banyak orang mengira Mourinho telah menjadi pelatih masa lalu, dan bahwa merekrutnya adalah sebuah kesalahan, dengan anggapan bahwa ia akan takut menghadapi Barcelona, namun ia menjawab kritik tersebut dengan penampilan yang kuat, dan memberikan pelajaran kepelatihan dalam mengelola laga-laga besar.

Keputusan paling menonjol dari Mourinho terletak pada susunan lini tengah, setelah ia memilih Bernardo Silva dan Arda Guler di samping Aurelien Tchouameni, serta kehadiran Bellingham, alih-alih hanya mengandalkan kekuatan fisik semata.

Pendekatan ini memberi Real Madrid kemampuan yang lebih besar untuk bersaing dengan Barcelona dalam penguasaan bola dan membangun serangan, pada saat Pedri dan Rodri tidak tampil dengan level yang diharapkan.

Pedrerol menunjukkan bahwa Mourinho menyadari selama laga-laga sebelumnya akan kebutuhannya untuk mencapai keseimbangan antara ketangguhan fisik dan kualitas teknis, hal yang tercermin pada penampilan timnya di Camp Nou, dan cara ini bisa menjadi pilihan utama bagi pelatih asal Portugal itu dalam laga-laga mendatang, setelah membuktikan keberhasilannya menghadapi Barcelona.

Keunggulan taktis, menurut Pedrerol, bukanlah satu-satunya faktor di balik kemenangan, sebab kedisiplinan dan kerja sama tim memainkan peran penting dalam kemenangan Real Madrid, setelah para pemainnya menunjukkan komitmen yang jelas dalam bertahan maupun menyerang, serta mengerahkan upaya besar sepanjang pertandingan.

Josep menganggap bahwa tim menampilkan gambaran yang dinantikan para pendukungnya, menegaskan bahwa menghadapi para pesaing besar membutuhkan keberanian, keteraturan, dan semangat juang, yakni unsur-unsur yang tampak dengan jelas dalam El Clasico.