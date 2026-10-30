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Bek Tottenham Hotspur, Pedro Porro, angkat bicara soal spekulasi transfer yang terus mengaitkannya dengan kepulangan ke negara asalnya. Pemain timnas Spanyol yang telah menjadi bagian penting dari tim asuhan Roberto De Zerbi di London Utara itu menanggapi rumor terkini yang melibatkan klub-klub terbesar La Liga.

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Menjelaskan minat dua raksasa Spanyol

Porro menanggapi spekulasi yang ramai mengenai masa depannya, khususnya terkait minat dari Barcelona dan Real Madrid. Meski muncul banyak laporan selama bursa transfer terakhir, juara Piala Dunia berusia 27 tahun itu menegaskan bahwa memang ada pihak yang menanyakan situasinya, tetapi tidak ada tawaran resmi dari kedua raksasa La Liga tersebut.

Berbicara tentang bursa transfer musim panas, Porro mengakui bahwa namanya sempat dibahas di kalangan petinggi klub, tetapi ia tetap fokus pada tugasnya bersama tim nasional. "Tidak. Ada yang berminat karena mereka menanyakan situasi saya, tetapi tidak ada minat yang sungguh-sungguh. Ada rumor, tetapi saya fokus tampil baik untuk negara saya," jelas sang bek, seperti dikutip oleh ESPN. "Kalau memang ada minat serius, mereka akan menghubungi Anda secara langsung, dan itu tidak terjadi. Beberapa klub memang bertanya untuk mengetahui situasi saya, tetapi tidak ada minat yang sungguh-sungguh. Saya tidak ingin terlalu memikirkannya."

Komitmen pada proyek Tottenham

Meski kepindahan kembali ke Spanyol menggoda, Porro tetap berkomitmen penuh pada proyeknya saat ini bersama De Zerbi di Tottenham. Setelah menandatangani perpanjangan kontrak yang mengikatnya dengan klub London Utara itu hingga Juni 2031, mantan pemain Sporting CP tersebut merasa sangat setia kepada tim yang telah membantunya berkembang menjadi salah satu bek sayap terbaik di Premier League.

"Saat ini, tidak adil jika saya membicarakan hal lain selain klub saya karena saya masih terikat kontrak. Mereka [Tottenham] sangat menghormati saya, dan saya juga menghormati mereka," kata Porro. Ia juga menyebut bahwa dirinya sejak awal memprioritaskan masa depannya di Tottenham: "Saya menuntaskan perpanjangan kontrak sebelum Piala Dunia agar bisa merasa tenang selama turnamen, karena hal itu sangat berpengaruh terhadap performa Anda."

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Impian kembali ke La Liga

Meski masa depan dekatnya sudah dipastikan berada di Tottenham Hotspur Stadium, Porro tidak menyembunyikan keinginannya untuk kembali ke negara asalnya pada tahap selanjutnya dalam kariernya. La Liga tetap menarik bagi sang bek, yang merasa pengalamannya bermain di Inggris telah mempersiapkannya menghadapi tantangan apa pun di masa depan, terlepas dari klub Spanyol mana yang kelak menghubunginya.

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"Tentu saja, saya sangat ingin kembali ke Spanyol suatu hari nanti. Itu negara saya dan saya menyukai liganya," aku Porro terus terang. Ketika ditanya apakah gaya bermainnya lebih cocok untuk Santiago Bernabeu atau Camp Nou, ia yakin bisa beradaptasi: "Saya melihat diri saya sebagai pemain yang bisa beradaptasi dengan apa pun. Saya sudah beradaptasi dengan Premier League, dan itu sama sekali tidak mudah."

Nilai pasar dan kebahagiaan di London Utara

Porro mengakui bahwa ketegasan Tottenham mengenai nilai pasarnya kemungkinan turut membuat klub-klub peminat mengurungkan niat pada musim panas ini. Klub menganggapnya sebagai salah satu pilar utama dalam skema taktiknya, sebagaimana tercermin dari tingginya beban bermain Porro musim lalu.

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Pada akhirnya, pemain asal Spanyol itu merasa nyaman dan dihargai di Premier League. Mengenang keputusannya menandatangani kontrak jangka panjang, ia menyimpulkan: "Saya merasa sangat disayangi dan itu sangat penting bagi saya. Mereka [Tottenham] menawarkan kontrak yang bagus, meskipun kalau saya menunggu sampai setelah Piala Dunia, saya bisa mendapatkan sedikit lebih banyak."