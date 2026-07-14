Spanyol lolos ke final Piala Dunia pada Selasa malam setelah menunjukkan dominasi atas Prancis. Pedro Porro mencetak gol penentu skor akhir (0-2) pada babak kedua dan, tentu saja, sangat gembira.

Spanyol mendominasi sebagian besar jalannya pertandingan dan, berkat kontribusi Porro, berhasil menetralkan serangan gencar Prancis. Bek Tottenham Hotspur itu mencetak gol kedua dengan indah, setelah melakukan umpan satu-dua dengan Dani Olmo dan melepaskan tembakan yang tepat sasaran.

“Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan,” kata bek kanan tersebut. “Ini adalah mimpi terbesar saya. Saya sangat senang, juga karena semangat yang kami tunjukkan hari ini.”

“Dari awal hingga akhir, kami telah memainkan pertandingan yang luar biasa. Kami telah melakukan segalanya hari ini untuk bisa lolos.”

"Kami tahu ini akan sangat sulit dan bahwa kami harus menjalankan taktik dengan sangat baik. Saya harus mengucapkan selamat kepada semua orang atas pertandingan ini," kata Porro yang sangat gembira.

Porro dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Pertandingan berkat penampilannya melawan Prancis. Sebuah dorongan moral yang besar bagi sang bek, yang berhasil mengisolasi Bradley Barcola dan kemudian Desiré Doué sepanjang pertandingan.

Porro dan Spanyol akan menghadapi Argentina atau Inggris di final Piala Dunia pada hari Minggu. Bagi Spanyol, ini akan menjadi final Piala Dunia kedua mereka setelah edisi 2010.