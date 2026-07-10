Pedro Gonçalves asal Portugal ditunjuk sebagai pelatih Tim Nasional Angkatan Darat

Angkatan Darat Kerajaan Maroko secara resmi mengumumkan penandatanganan kontrak dengan pelatih asal Portugal, Pedro Gonçalves, untuk memimpin tim utama, dengan kontrak berdurasi dua musim, menggantikan rekan senegaranya, Alexandre Santos.

Gonsalves bergabung dengan Angkatan Darat Kerajaan Maroko setelah menjalani karier kepelatihan yang beragam di benua Afrika, yang dimulai dengan bekerja selama beberapa tahun di Akademi Sporting Lisbon di Portugal, sebelum memimpin Akademi 1 de Agosto di Angola, dan kemudian meraih kesuksesan yang menonjol bersama tim nasional junior Angola.

Pelatih asal Portugal ini memimpin timnas Angola U-17, sebelum kemudian melatih timnas U-20, di mana ia turut menorehkan halaman bersejarah dalam sepak bola Angola melalui hasil-hasil yang diraihnya bersama tim-tim nasional tersebut.

Ia juga pernah melatih Yang Africans di Tanzania; meskipun hengkang sebelum akhir musim lalu, ia turut andil dalam membawa tim tersebut meraih gelar juara Liga Tanzania, serta memenangkan turnamen Mapinduzi Cup.

Kini, Gonçalves memulai tantangan baru bersama salah satu klub terbesar di Maroko dan Afrika, di mana Royal Army memiliki catatan prestasi yang gemilang, termasuk satu gelar Liga Champions Afrika, 13 gelar Liga Maroko, serta 12 gelar Piala Takhta.

Pentingnya langkah ini tidak hanya terbatas pada status historis klub, tetapi juga mencakup lingkungan sepak bola di mana klub tersebut beroperasi, karena Maroko merupakan salah satu kekuatan sepak bola terkemuka di benua Afrika, berkat investasi besar-besaran yang dialami sektor sepak bola dalam beberapa tahun terakhir, serta persiapan berkelanjutan untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030 bersama Spanyol dan Portugal.

Perlu dicatat bahwa Angkatan Darat Kerajaan mengakhiri musim lalu di Liga Maroko di peringkat keempat dengan raihan 55 poin, sementara Maghreb Fez dinobatkan sebagai juara.