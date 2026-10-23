Pengatur serangan asal Spanyol bangkitkan semangat skuad yang terpukul
Pedri yakin menjamu Real Madrid di Spotify Camp Nou pada pekan ke-10 akan memacu Barcelona untuk segera bangkit setelah kalah di Parc des Princes. Meski menelan kekalahan pertama mereka musim ini di Eropa, Barcelona masih memiliki rekor sempurna di kompetisi domestik dengan sembilan kemenangan beruntun dan 27 poin. Sebelumnya, hanya Madrid pada 1968-69 yang mampu memenangi sembilan pertandingan pembuka La Liga, sementara belum pernah ada tim yang mencapai sepuluh kemenangan.
Masalah cedera persulit pemilihan pemain
Pelatih kepala Flick diperkirakan akan mengembalikan Rodri ke susunan pemain inti pada Minggu setelah hanya memainkannya sebagai pemain pengganti pada babak kedua di Paris. Namun, Dani Olmo harus menepi setelah mengalami cedera pada Selasa, menyusul Eric Garcia, Jules Kounde, dan Andreas Christensen yang juga absen.
Berusaha menyalurkan kekecewaan dari lawatan mereka di Eropa menjadi penampilan meyakinkan di kompetisi domestik, Pedri menulis di Instagram: "Kembali meraih kemenangan di #ElClasico adalah tantangan besar sekaligus motivasi terbesar.
"Saat menghadapi PSG, kami mampu bersaing melawan lawan hebat di panggung besar, dan kami tahu caranya. Kami punya kepercayaan diri dan kemampuan bermain sepakbola. Ayo!"
Rekor bersejarah warnai duel dua raksasa
Barcelona telah mencetak 39 gol di liga musim ini, hanya kalah dari torehan 42 gol Sevilla pada tahap yang sama pada 1940-41. Remaja Lamine Yamal telah mencetak delapan gol dalam sembilan penampilan.
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Setelah memenangi dua pertemuan kandang terakhir melawan Madrid di liga, Barcelona dapat menyamai tim asuhan Pep Guardiola pada 2008-2010 dengan meraih tiga kemenangan kandang beruntun dalam laga La Liga ini untuk kali kedua saja pada abad ini. Sementara itu, Flick belum terkalahkan dalam tujuh El Clasico (enam kemenangan, satu hasil imbang).
Namun, pelatih tim tamu Jose Mourinho tidak terkalahkan dalam lima pertandingan terakhir melawan Barcelona sebagai pelatih Madrid (tiga kemenangan, dua hasil imbang). Penyerang Kylian Mbappe juga telah mencetak 12 gol dalam sepuluh penampilan melawan Barcelona, serta mencetak gol dari 17 penalti dan mendapatkan delapan penalti dalam 74 penampilan La Liga sejak 2024-25.
Selisih poin yang membesar tingkatkan tekanan
Saat ini berada di peringkat ketiga dengan 21 poin, Madrid menghadapi selisih poin terbesar dari pemuncak klasemen pada tahap ini sejak tertinggal delapan poin pada 2012-13. Meski tim asuhan Mourinho mengalahkan RB Leipzig 4-1 pada tengah pekan dan memenangi tiga dari enam lawatan terakhir mereka ke Catalunya di liga, pelatih asal Portugal itu mengeluhkan waktu pemulihan yang lebih singkat 24 jam. Kemenangan Barcelona akan memperlebar keunggulan mereka atas Madrid menjadi sembilan poin.