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Adhe Makayasa
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Pedri sebut El Clasico "motivasi terbesar" saat Barcelona berupaya bangkit dari kekalahan kontra PSG dalam laga melawan Real Madrid

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Gelandang Barcelona Pedri menegaskan bahwa duel besar La Liga melawan rival sengit Real Madrid pada Minggu menjadi kesempatan ideal untuk bangkit dari hasil mengecewakan di Liga Champions pada tengah pekan di Prancis. Tim asuhan Hansi Flick yang memuncaki klasemen itu menelan kekalahan 4-2 dari Paris Saint-Germain pada Selasa malam, sekaligus mengakhiri awal musim mereka yang tak terkalahkan.

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Pedri yakin menjamu Real Madrid di Spotify Camp Nou pada pekan ke-10 akan memacu Barcelona untuk segera bangkit setelah kalah di Parc des Princes. Meski menelan kekalahan pertama mereka musim ini di Eropa, Barcelona masih memiliki rekor sempurna di kompetisi domestik dengan sembilan kemenangan beruntun dan 27 poin. Sebelumnya, hanya Madrid pada 1968-69 yang mampu memenangi sembilan pertandingan pembuka La Liga, sementara belum pernah ada tim yang mencapai sepuluh kemenangan.

Masalah cedera persulit pemilihan pemain

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Pelatih kepala Flick diperkirakan akan mengembalikan Rodri ke susunan pemain inti pada Minggu setelah hanya memainkannya sebagai pemain pengganti pada babak kedua di Paris. Namun, Dani Olmo harus menepi setelah mengalami cedera pada Selasa, menyusul Eric Garcia, Jules Kounde, dan Andreas Christensen yang juga absen.

Berusaha menyalurkan kekecewaan dari lawatan mereka di Eropa menjadi penampilan meyakinkan di kompetisi domestik, Pedri menulis di Instagram: "Kembali meraih kemenangan di #ElClasico adalah tantangan besar sekaligus motivasi terbesar.

"Saat menghadapi PSG, kami mampu bersaing melawan lawan hebat di panggung besar, dan kami tahu caranya. Kami punya kepercayaan diri dan kemampuan bermain sepakbola. Ayo!"

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Rekor bersejarah warnai duel dua raksasa

Barcelona telah mencetak 39 gol di liga musim ini, hanya kalah dari torehan 42 gol Sevilla pada tahap yang sama pada 1940-41. Remaja Lamine Yamal telah mencetak delapan gol dalam sembilan penampilan.

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Setelah memenangi dua pertemuan kandang terakhir melawan Madrid di liga, Barcelona dapat menyamai tim asuhan Pep Guardiola pada 2008-2010 dengan meraih tiga kemenangan kandang beruntun dalam laga La Liga ini untuk kali kedua saja pada abad ini. Sementara itu, Flick belum terkalahkan dalam tujuh El Clasico (enam kemenangan, satu hasil imbang).

Namun, pelatih tim tamu Jose Mourinho tidak terkalahkan dalam lima pertandingan terakhir melawan Barcelona sebagai pelatih Madrid (tiga kemenangan, dua hasil imbang). Penyerang Kylian Mbappe juga telah mencetak 12 gol dalam sepuluh penampilan melawan Barcelona, serta mencetak gol dari 17 penalti dan mendapatkan delapan penalti dalam 74 penampilan La Liga sejak 2024-25.

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Selisih poin yang membesar tingkatkan tekanan

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Saat ini berada di peringkat ketiga dengan 21 poin, Madrid menghadapi selisih poin terbesar dari pemuncak klasemen pada tahap ini sejak tertinggal delapan poin pada 2012-13. Meski tim asuhan Mourinho mengalahkan RB Leipzig 4-1 pada tengah pekan dan memenangi tiga dari enam lawatan terakhir mereka ke Catalunya di liga, pelatih asal Portugal itu mengeluhkan waktu pemulihan yang lebih singkat 24 jam. Kemenangan Barcelona akan memperlebar keunggulan mereka atas Madrid menjadi sembilan poin.

Pandit Man United di GOAL ID sejak 2013 dan pengalamannya membentang dari ESPN Star Sports, Fox Sports hingga FIFA. Sesekali terjun ke lapangan mencatat live score pertandingan Indonesia Super League - yang datanya tampil real time di Google Live Feed dan banyak platform.

Lahir di Yogyakarta, PSIM adalah cinta pertama Adhe. Uniknya, takdir profesional justru membawanya meliput rival PSS selama bertahun-tahun. Kini, lingkaran itu terasa lengkap. Adhe berkesempatan kembali ke akar dan meliput tim masa kecilnya di kasta tertinggi.

Kenangan sepak bola favorit Adhe adalah meliput langsung pertandingan Indonesia melawan Belanda di GBK pada 2013, juga secara random bertemu Radja Nainggolan di tribun Stadion Sultan Agung, Bantul saat eks Inter tersebut bermain untuk Bhayangkara FC.

Bidang keahlian Adhe setelah belasan tahun dan ribuan pertandingan di sepak bola:

  • Mendeteksi potensi pemain
  • Pengetahuan sepak bola Indonesia
  • Penulisan artikel editorial

XI Sepanjang Masa Adhe (4-1-2-3)

Edwin van der Sar; Dani Alves, Paolo Maldini, Nemanja Vidic, Roberto Carlos; Roy Keane; Xavi, Paul Scholes; Lionel Messi, Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo.