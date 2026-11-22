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Bintang Barcelona Pedri melontarkan peringatan keras kepada rekan-rekan setimnya setelah kemenangan dramatis 3-2 atas Villarreal. Ia menegaskan bahwa klubnya tidak bisa mengandalkan keajaiban setiap pekan. Meski meraih tiga poin di Spotify Camp Nou, sang gelandang frustrasi dengan awal pertandingan yang buruk, ketika Barcelona tertinggal dua gol dalam tujuh menit.

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Pedri tuntut fokus setelah awal yang buruk

Gelandang Barcelona Pedri dinobatkan sebagai pemain terbaik oleh La Liga setelah kemenangan menegangkan 3-2 atas Villarreal melalui kebangkitan , tetapi pemain asal Kepulauan Canaria itu tidak sepenuhnya larut dalam perayaan. Pertandingan dimulai dengan buruk bagi tim asuhan Hansi Flick. Mereka kebobolan dua gol dalam tujuh menit pertama melalui Thierno Barry dan Tani Oluwaseyi. Ini pertama kalinya Barcelona kebobolan dua gol dalam tujuh menit pertama pertandingan liga sejak November 1981, ketika mereka mengalami awal serupa melawan Real Zaragoza.

Berbicara kepada media setelah peluit akhir, sang pengatur serangan terus terang menilai penampilan timnya pada awal pertandingan. "Kami memulai pertandingan dengan sangat buruk," aku Pedri. "Kami kebobolan dua gol sangat cepat. Kami harus bekerja keras agar awal seperti ini tidak terulang karena melawan tim seperti Villarreal, Anda tidak bisa bangkit setiap hari."

Pemain berusia 23 tahun itu kemudian menjelaskan perubahan taktik yang akhirnya memungkinkan Barcelona membalikkan ketertinggalan pada babak kedua. "Memang benar hari ini kami sangat kesulitan untuk masuk ke dalam permainan," jelasnya. "Saya pikir kami punya peluang pada babak pertama, seperti penalti, tetapi bola tak kunjung masuk. Pada babak kedua, kita melihat Barcelona yang berbeda."

De Jong mendapat pujian tinggi dalam peran bertahan

Barcelona tampil dengan niat menyerang yang lebih besar pada babak kedua. Gerard Martin menyundul umpan silang Pedri untuk memperkecil ketertinggalan, Fermin Lopez menuntaskan umpan mendatar Lamine Yamal pada menit ke-60 untuk menyamakan kedudukan, lalu Pau Navarro memasukkan umpan Eric Garcia ke gawangnya sendiri pada menit ke-67 untuk membawa tuan rumah unggul untuk pertama kalinya.

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Di tengah penyesuaian taktik yang dilakukan Hansi Flick, Frenkie de Jong ditempatkan di jantung pertahanan. Pedri mengagumi kemampuan pemain timnas Belanda itu untuk bermain di berbagai posisi serta bakatnya yang istimewa. "Bagi saya, Frenkie adalah pemain luar biasa. Dia hebat, kelas atas. Dia sudah bermain di semua posisi, sebagai bek sayap, sebagai bek tengah. Dia bahkan bisa bermain sebagai kiper berkat kualitas yang dimilikinya," katanya. "Terkadang dia dikritik sedikit terlalu keras, tetapi jika Anda mencermati apa yang dia lakukan, dia pemain kelas atas. Dia memberi kami begitu banyak."

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Kontroversi wasit dan persahabatan dengan Moleiro

Pertandingan ini juga diwarnai kontroversi perwasitan, dengan Santi Comesana dari Villarreal menyebut bahwa wasit Hernandez Hernandez terpengaruh tekanan penonton tuan rumah . Sementara itu, manajer Villarreal Inigo Perez masih belum meraih kemenangan melawan Barcelona dalam enam pertemuan, setelah sekali imbang dan kalah dalam lima laga lainnya.

"Wasit mendapat tekanan dari semua pihak, termasuk dari kami. Itu pekerjaan yang sulit dan, pada akhirnya, mereka bertanggung jawab atas keputusan yang mereka buat," ujar Pedri. "Namun, menurut saya Moleiro, yang merupakan teman sangat baik saya, seharusnya diusir karena ada dua insiden yang sangat jelas setelah dia mendapat kartu kuning. Namun, saya tahu menjadi wasit tidak mudah, saya tidak mempermasalahkannya, dan pada akhirnya, wasitlah yang membuat keputusan itu."

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Barcelona perlebar keunggulan di La Liga jelang pekan yang padat

Kemenangan ini membawa koleksi poin Barcelona menjadi 36, menjaga mereka di puncak klasemen La Liga dengan keunggulan tiga poin atas Real Madrid yang berada di posisi kedua. Tim asuhan Flick kini akan mengalihkan perhatian ke Liga Champions, bertandang menghadapi Sabah pada Rabu sebelum kembali berlaga di kompetisi domestik dengan menghadapi Deportivo di kandang lawan pada Minggu.