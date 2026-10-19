Bintang Barcelona, Pedri, menegaskan bahwa rekan setimnya Lamine Yamal adalah pemain terbaik di dunia saat ini, sambil menekankan pentingnya membantu sang pemain untuk tetap tenang dan menikmati sepak bola.

Pedri mengatakan, dalam konferensi pers yang digelar hari Selasa ini, mengenai laga melawan Paris Saint-Germain yang dijadwalkan pada pekan ketiga fase liga Liga Champions Eropa: "Ini akan menjadi pertandingan yang seru, dan tim yang menguasai bola besok akan mampu mengubah keseimbangan pertandingan menjadi menguntungkan mereka. Kami yakin dengan kemampuan kami untuk mewujudkan itu. Vitinha adalah salah satu pemain yang membuat perbedaan, dan pengaruhnya terlihat jelas ketika bola berada di kakinya, dan saya suka menghadapi pemain-pemain terbaik."

Ia menambahkan terkait anggapan bahwa laga ini merupakan final dini: "Kami menyikapi pertandingan ini sebagai laga yang sangat sulit menghadapi lawan yang kuat. Perjalanan masih panjang sebelum mencapai babak final, tetapi tentu saja kami ingin memenangkannya."

Bintang Barcelona itu berbicara tentang pengaruh Rodri di lini tengah, dengan mengatakan: "Dia memberi kami banyak hal dalam hal mengamankan dan menguasai lini tengah. Dia mengontrol area tersebut dengan sangat baik, dan memberi saya kebebasan untuk maju ke depan karena saya tahu dia akan selalu ada di posisinya. Dia pemain yang membuat perbedaan, dan telah mengangkat level tim. Terlepas dari siapa yang bermain, semua orang menunjukkan kemampuan mereka untuk tampil baik."

Mengenai ujian yang menanti Barcelona pekan ini dengan menghadapi Paris dan menjalani El Clasico, ia menjelaskan: "Di Barcelona, yang dituntut adalah menang di setiap pertandingan. Kamu harus selalu berada di level terbaikmu, dan masuk ke setiap laga dengan tujuan meraih kemenangan."

Tentang kekuatan laga yang dinanti dan pentingnya dari sisi teknis, Pedri berkata: "Ketika seseorang berhasil mengalahkanmu, kamu selalu merasa ingin membalasnya. Bagi saya, pertandingan ini adalah salah satu laga terbaik yang mungkin terjadi jika dilihat dari gaya permainannya, dan saya akan menikmatinya sebesar apa pun seorang pemain bisa menikmati pertandingan seperti ini."

Pedri menyinggung perkembangan perannya di dalam ruang ganti Barcelona, dengan mengatakan: "Saya merasa sebagai pemain penting dan salah satu pemimpin tim. Saya berusaha membantu para pemain muda, karena saya sudah menghabiskan beberapa tahun di klub dan cukup mengenal karakter Barcelona dari dalam. Saya siap membantu mereka menampilkan yang terbaik dari diri mereka."

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Mengenai laga melawan mantan rekan setimnya di Barcelona, Ferran Torres, ia berkomentar: "Saya berharap dia tidak berada dalam hari terbaiknya besok. Saya mendoakan yang terbaik untuknya di sisa musim ini, dan kami saling berbicara. Saya tidak punya hal khusus untuk dikatakan kepadanya, dan yang saya harapkan hanyalah agar keberuntungan tidak terlalu berpihak kepadanya."

Gelandang asal Spanyol itu berbicara tentang kebijakan Hansi Flick dalam mengatur menit bermainnya dan memberinya waktu istirahat lebih banyak dibandingkan musim-musim sebelumnya, dengan menjelaskan: "Ini adalah hal-hal yang diputuskan oleh pelatih, tetapi memang benar bahwa musim ini panjang. Penting untuk menjaga level di sepanjang waktu, karena itulah pada akhirnya poin utamanya, sebab gelar ditentukan di akhir musim."

Mengenai perbedaan antara bermain bersama timnas Spanyol dan Barcelona, dengan kehadiran Rodri, Pedri menyoroti perbedaan gaya para pelatih, dengan mengatakan: "Pemikiran para pelatih di kedua tim berbeda. Di Barcelona kami bermain lebih langsung, dan lebih mengandalkan pressing. Tetapi di dalam lapangan, pemahaman dengan seorang pemain tidak jauh berbeda, entah kamu bermain dengannya di Barcelona atau di timnas."

Pedri menutup pembicaraannya dengan memuji Lamine Yamal, sambil menegaskan keyakinannya pada kemampuan dan potensi sang pemain, di mana ia berkata: "Saya selalu melihat Lamine bersemangat untuk menampilkan yang terbaik dari dirinya dan bersinar. Dia pemain yang membuat perbedaan, dan dia tidak seharusnya melihat kepada siapa pun, melainkan harus menapaki jalannya sendiri. Lamine adalah pemain terbaik di dunia saat ini, dan kami harus membantunya untuk tetap tenang dan menikmati sepak bola."



