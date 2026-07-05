Pedri: Bintang Portugal itu mengejutkan saya... dan berhadapan dengan Messi di final adalah impian terindah

Pedri, bintang lini tengah tim nasional Spanyol, menegaskan bahwa ia bermimpi untuk mengulangi gol bersejarah Andrés Iniesta di Piala Dunia, sekaligus menekankan kesiapan La Roja menghadapi Portugal yang tangguh di babak 16 besar, serta mengungkapkan harapannya untuk berhadapan dengan legenda Lionel Messi di pertandingan final.

Mengenai luasnya pemberitaan mengenai prediksinya sebelumnya bahwa timnas Cape Verde akan menjadi kuda hitam di Piala Dunia ini, Pedri mengatakan dalam wawancara dengan surat kabar Spanyol “AS”: "Ya, ini adalah turnamen Piala Dunia yang sangat rumit dan sangat seimbang, di mana banyak tim yang secara teoritis diunggulkan justru memulai dengan kekalahan, terlepas dari apakah mereka berhasil membalikkan keadaan kemudian atau tidak. Piala Dunia kali ini menampilkan level permainan yang sangat tinggi, dan ini sangat terasa. Saya harus mengucapkan selamat kepada tim nasional Cape Verde karena mereka menampilkan turnamen yang luar biasa, dan tidak pernah kalah dalam 90 menit waktu reguler.”

Mengenai kenangan pertamanya tentang Piala Dunia dan pemain yang pertama kali memengaruhinya, Pedri berkata: “Yang paling saya ingat adalah Piala Dunia yang kami menangkan. Saat itu saya berusia delapan tahun dan masih ingat beberapa pertandingan, terutama pertandingan final yang tentu saja diingat oleh semua orang. Dan saya memilih Andrés Iniesta karena saya telah mengikutinya dan mengaguminya sejak kecil, dan di atas segalanya, dia yang mencetak gol yang membuat kami semua bahagia, jadi saya memilih Iniesta.”

Mengenai perbandingan yang dibuat oleh mantan pelatih Luis Enrique antara dirinya dengan Andrés Iniesta serta kemungkinan mencetak gol serupa, Pedri berkata: “(Tersenyum) Saya pernah bermimpi mencetak gol seperti itu, berkali-kali, dan setiap pemain di pemusatan latihan saat ini pasti bermimpi mencetak gol tersebut. Namun, masih banyak yang harus dilalui untuk mencapai final yang diharapkan, dan kita harus tetap rendah hati, karena pertandingan mendatang akan rumit dan kita harus tetap tenang.”

Mengenai duel yang dinantikan melawan pemain Portugal, Vitinha, di lini tengah, Pedri berkomentar: “Vitinha adalah pemain kelas atas, khususnya dalam penguasaan bola dan cara mengatur ritme pertandingan. Saat berhadapan dengannya, saya terkejut dengan kemampuannya berlari yang luar biasa; dia tidak pernah berhenti, dan selalu mengoper bola ke rekan setimnya yang tidak dijaga. Seperti yang saya katakan, dia adalah pemain hebat dan salah satu gelandang terbaik di dunia.”

Mengenai peran pelatih asal Jerman, Hans Flick, serta pengaruhnya sejak kedatangannya di Barcelona dan sifat-sifat tuntutannya, Pedri berkata: “Pertama-tama, dia mulai menempatkan saya di lini tengah untuk membangun serangan agar saya selalu terhubung dengan bola. Memang benar bahwa Luis Enrique, misalnya, sering meminta saya turun ke belakang untuk menyentuh bola dan merasa nyaman di sana, tetapi Flick tidak terpaku pada satu posisi di lapangan. Yang terpenting, dia menanamkan mentalitas kemenangan dan persaingan kepada kami, dan inilah yang benar-benar mengubahnya serta mengubah mentalitas tim, dan kita harus berterima kasih kepadanya karena ia telah mengubah mentalitas Barcelona."

Di akhir pernyataannya, Pedri berbicara tentang legenda Lionel Messi dan kemungkinan berhadapan dengannya di final, sambil berkata: “Mimpi ini akan luar biasa, karena itu berarti kami berada di final Piala Dunia, dan ini akan menjadi pertanda baik. Saya menikmati apa yang dia tunjukkan saat ini, dan saya sudah pernah menikmatinya saat berlatih bersamanya setiap hari. Apa yang dia lakukan di usianya saat ini sungguh luar biasa, dan hal-hal seperti itu hanya bisa dilakukan dengan kualitas yang dimilikinya. Bagi saya, dia adalah pemain terbaik dalam sejarah.”