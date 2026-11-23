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Gelandang Barcelona, Pedri, membela rekan setimnya Frenkie de Jong dari kritik setelah pemain asal Belanda itu tampil gemilang sebagai bek tengah dalam kemenangan dramatis 3-2 atas Villarreal di La Liga, Minggu. Barcelona bangkit dari ketertinggalan dua gol pada awal laga di Spotify Camp Nou lewat tiga gol dalam rentang 10 menit babak kedua untuk kembali ke puncak klasemen.

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Pedri dukung pemain Belanda yang serbabisa

Pedri secara khusus memuji De Jong setelah bek tengah dadakan itu membantu Barcelona bangkit dari awal laga yang buruk melawan Villarreal. Tajon Buchanan dan Tani Oluwaseyi mencetak gol dalam tujuh menit pertama. Itu menjadi kali pertama Barcelona kebobolan dua gol secepat itu dalam pertandingan liga sejak menghadapi Real Zaragoza pada November 1981. Meski penalti Lamine Yamal pada menit ke-23, yang diberikan setelah tinjauan VAR, melenceng, tim asuhan Hansi Flick bangkit setelah jeda .

Pedri bantah kritik terhadap De Jong

De Jong ditempatkan di jantung pertahanan musim ini akibat masalah cedera yang terus melanda Barcelona. Ia menegaskan bersedia membantu meski posisi pilihannya tetap di lini tengah. Berbicara setelah kemenangan itu, Pedri, yang juga tampil gemilang saat timnya membalikkan keadaan, memuji kemampuan rekan setimnya tersebut untuk beradaptasi dan menepis kritik dari luar.

"Bagi saya, Frenkie adalah pemain yang luar biasa. Dia hebat, kelas atas. Dia sudah bermain di setiap posisi. Dia bahkan bisa menjadi penjaga gawang berkat kualitasnya. Terkadang dia terlalu banyak dikritik, tetapi jika Anda benar-benar memperhatikan apa yang dia lakukan, dia adalah pemain kelas atas. Dia memberi kami begitu banyak," katanya.

Kebangkitan cepat pastikan kemenangan dramatis

Kebangkitan Barcelona dimulai ketika Gerard Martin, yang sebelumnya menyundul bola melewati gawang sebelum jeda, menanduk umpan silang Pedri ke gawang. Fermin Lopez kemudian menyamakan kedudukan pada menit ke-60 berkat umpan Yamal. Pada menit ke-67, bek Villarreal Pau Navarro membelokkan umpan silang Eric Garcia ke gawang sendiri. Ia kemudian mendapat kartu merah karena melanggar kapten Raphinha. Kekalahan itu memperpanjang catatan tanpa kemenangan pelatih Villarreal Inigo Perez melawan Barcelona menjadi enam pertandingan, dengan satu hasil imbang dan lima kekalahan.

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Mengenai awal laga yang lambat, Pedri menambahkan: "Kami memulai pertandingan dengan sangat buruk. Kami kebobolan dua gol sangat cepat. Kami harus berusaha memastikan ini tidak terulang. Anda tidak bisa bangkit melawan tim seperti itu setiap hari.

"Memang benar hari ini kami kesulitan menemukan ritme permainan. Saya rasa kami punya peluang pada babak pertama, seperti penalti itu, tetapi bola tidak mau masuk. Pada babak kedua, kami melihat Barcelona yang berbeda."

Ujian Liga Champions menanti pemuncak klasemen

Unggul tiga poin atas rivalnya, Real Madrid, di puncak klasemen La Liga , Barcelona kini mengalihkan fokus ke laga Liga Champions melawan Sabah pada Rabu. Flick akan menuntut konsentrasi yang jauh lebih baik sejak peluit awal setelah pertahanannya begitu mudah ditembus di kandang. Dengan cedera yang masih membatasi pilihan pemain, keserbabisaannya De Jong bisa kembali menjadi faktor penting di kompetisi Eropa.