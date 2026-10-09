Perselisihan di internal Real Madrid kian memanas menjelang laga melawan Villarreal yang dijadwalkan berlangsung Sabtu malam, setelah sejumlah suporter klub menyerukan aksi protes di Stadion Santiago Bernabeu, sebagai ungkapan kemarahan mereka terhadap merosotnya hasil pertandingan dan perilaku beberapa bintang tim, terutama Kylian Mbappe dan Vinicius Junior, serta manajemen yang dipimpin Florentino Perez.

Seruan aksi protes itu menyebar di media sosial dengan tajuk "Siulan di Bernabeu: Bernabeu bersuara", dengan menentukan menit-menit sebelum kick-off untuk menunjukkan kekecewaan suporter terhadap kondisi terkini di dalam klub Los Blancos.

Usulan tersebut memicu kritik dari Josep Pedrerol, pembawa acara program "El Chiringuito", yang menilai bahwa melontarkan siulan sejak awal tidak akan menguntungkan Real Madrid, melainkan justru akan memberi rival mereka, Barcelona, keunggulan secara moral di tengah krisis yang tengah dialami tim Ibu Kota Spanyol itu.

Pedrerol mengatakan: "Para suporter Barcelona harus berterima kasih banyak kepada suporter Real Madrid karena melontarkan siulan terhadap pemain mereka sendiri," seraya mengungkapkan keyakinannya bahwa Joan Laporta, presiden klub Katalan itu, akan senang jika tribun Bernabeu berubah menjadi sumber tekanan bagi para pemain Real Madrid.

Jurnalis Spanyol itu menambahkan, mengomentari para suporter yang mendukung aksi protes: "Bagi saya, mereka tampak seperti suporter Barcelona," sebagai sinyal penolakannya untuk membebani para pemain dengan tekanan tambahan menjelang laga penting di Liga Spanyol.

Pertandingan berikutnya RMA LaLiga 15.00 VIL

Meski demikian, Pedrerol tidak menampik hak suporter untuk mengungkapkan kemarahan mereka jika para pemain tampil buruk sepanjang pertandingan, dengan menjelaskan bahwa melontarkan siulan menjadi hal yang bisa dimaklumi jika laga sudah mencapai menit-menit terakhir tanpa tim berusaha cukup keras untuk bangkit dalam skor.

Perkembangan ini terjadi di tengah kritik yang mengarah kepada Mbappe akibat perjalanannya selama jeda internasional, setelah ia memilih menghabiskan beberapa hari di Prancis dan Swiss ditemani Ester Exposito, alih-alih berfokus pada pemulihan dari keluhan yang dideritanya.