Hiroki Ito menjadikan periode jeda internasional yang baru saja berakhir ini sebagai selingan yang menyegarkan. Bek berusia 27 tahun itu tampil dalam keempat pertandingan tim nasional Jepang, dan tiga kali bahkan masuk starting XI. Dalam turnamen mini undangan bernama Kirin Cup, ia mengeksekusi penalti dengan sukses dalam adu penalti pada semifinal melawan Ekuador. Pada kemenangan di final berikutnya atas Selandia Baru, ia juga bermain penuh. Secara total, Ito mencatatkan 288 menit bermain.

Sebagai perbandingan, catatan performanya setelah tujuh laga kompetitif bersama Bayern Munich: sepuluh menit, lewat penampilan sebagai pemain pengganti di Liga Champions saat menang 5-0 atas FK Bodö/Glimt, ketika pertandingan sebenarnya sudah lama ditentukan. Di posisi bek kiri, pelatih Vincent Kompany secara bergantian menaruh kepercayaan pada Alphonso Davies yang bangkit kembali, rekrutan anyar Nathaniel Brown, atau Josip Stanisic. Di jantung pertahanan, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, dan Min-Jae Kim bergantian bermain. Untuk Ito, tampaknya Kompany sudah tidak memiliki kegunaan lagi.

Selain Sacha Boey yang masih belum dimainkan sama sekali dan menjadi kandidat penjualan, Ito di skuad kecil Bayern Munich adalah satu dari hanya dua pemain lapangan senior yang sejauh ini praktis dikecualikan dari rotasi besar-besaran nan berkelanjutan milik Kompany. Sebanyak 18 pemain sudah mendapatkan setidaknya 166 menit bermain. Serge Gnabry kemungkinan besar segera bergabung dengan kelompok eksklusif itu. Pemain berusia 31 tahun itu sempat merayakan comeback-nya sesaat sebelum jeda internasional dan belakangan sudah tiga kali tampil untuk tim DFB.

Bagaimana dua musim pertama Hiroki Ito bersama Bayern Munich berjalan?

Ito pindah pada 2024 dengan nilai transfer yang sudah ditetapkan sebesar 23,5 juta euro dari VfB Stuttgart ke Bayern Munich. Karena dua patah tulang metatarsal, ia awalnya harus absen hampir satu setengah tahun lamanya (dengan jeda singkat). November lalu, ia akhirnya kembali, dan jajaran pimpinan olahraga secara serempak menyambut comeback-nya sebagai "rekrutan baru internal".

Pertandingan berikutnya FCA Bundesliga 09.30 FCB

Dalam sisa musim itu, Ito juga tampil secara reguler (23 laga kompetitif) dan terbukti sebagai pemain rotasi yang andal. Kadang di sisi kiri dalam lini belakang empat pemain, kadang di tengah. Pada fase akhir Bundesliga yang hasilnya sudah ditentukan, Ito praktis menjadi pilihan utama, ia diizinkan menjadi starter dalam lima dari enam pertandingan terakhir. Pada final DFB-Pokal melawan Stuttgart, setidaknya ia masuk sebagai pemain pengganti.

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Hiroki Ito bisa meninggalkan Bayern Munich pada musim dingin

Pada musim panas, klub Munich merekrut Nathaniel Brown dari Eintracht Frankfurt dengan harga 50 juta euro sebagai bek kiri baru yang bisa dimainkan secara fleksibel, tetapi juga melepas Raphael Guerreiro. Masa depan Ito di Bayern Munich sudah dipertanyakan sejak saat itu meski kontraknya berlaku sampai 2028, namun para petinggi klub Munich menyampaikan pernyataan yang saling bertentangan.

Direktur olahraga Max Eberl menunjukkan keterbukaan pada akhir Juli untuk menjual Ito: "Jika dalam diri Hiroki ada pemikiran untuk pindah, karena dia sendiri merasa itu akan sulit, maka kami akan membahasnya." Pada awalnya tak ada yang mengarah ke sana, terlebih ia tampil dalam lima dari enam laga uji coba di pramusim, dan dalam gladi resik melawan 1. FC Heidenheim ia bahkan menjadi satu-satunya pemain lapangan Bayern Munich yang bermain penuh.

Tak lama sebelum akhir bursa transfer, Ito kemudian secara tiba-tiba dikaitkan dengan transfer ke Ajax Amsterdam, tetapi itu tidak terwujud. Direktur olahraga Christoph Freund lalu mengatakan kepada Bild: "Tidak pernah menjadi niat besar kami untuk melepas Hiroki. Dia adalah pemain penting, yang kini juga kembali benar-benar bugar dalam periode yang lebih panjang."

Namun, dari kata "penting", posisi Ito di tim Kompany saat ini sebenarnya kira-kira sama jauhnya seperti Jepang dari Munich. Situasinya barangkali hanya bisa berubah jika satu atau beberapa rivalnya mengalami cedera. Jika tidak, Bayern Munich akan berusaha keras menjual Ito pada musim dingin.