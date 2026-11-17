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Dua kemenangan meyakinkan dari dua laga akhirnya membawa timnas Jerman menjuarai grup Nations League di depan Belanda. Inilah para pemenang dan mereka yang sedikit dirugikan dalam pemusatan latihan kedua Klopp.

Jürgen Klopp sama sekali tak bisa menyembunyikan senyum lebarnya pada Senin malam. Untuk apa pula? Di Olympiastadion Berlin, timnya justru melumat rival bebuyutan dari negara tetangga itu 5-0 .

Jika era pelatih baru timnas Jerman ini terus berjalan sesukses itu, pertandingan tersebut mungkin akan tercatat dalam sejarah DFB sebagai momen kebangkitan timnas Jerman yang baru dan akhirnya kembali memikat.

Ia sudah "jatuh cinta pada pandangan pertama" kepada skuad besar berisi 44 pemain saat periode pemanggilan pertamanya sebagai pelatih timnas Jerman, katanya kepada ARD pada Senin. Kini ia berbicara tentang "kelompok yang sangat istimewa" yang memenangi laga melawan Serbia dan Belanda dengan meyakinkan. Ia memiliki "pesepakbola yang luar biasa, pribadi-pribadi yang hebat" di timnya: "Anak-anak ini masih terus mengejutkan diri mereka sendiri."

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"Semua orang," tambah Klopp, "pulang dengan senyuman". Namun, mungkin tidak semua pemain timnas merasakan hal itu. Sebab, di tengah banyaknya pemenang yang jelas dalam periode pemanggilan kedua ini, ada pula beberapa pemain yang kembali ke klub masing-masing dengan setidaknya sedikit rasa kalah.

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Yang dirugikan: Felix Nmecha untuk sementara tak lagi punya alasan untuk merayakan

Dalam beberapa hari terakhir, pembicaraan mengenai gelandang Borussia Dortmund itu terutama berkisar pada gestur selebrasinya yang sangat kontroversial. Ia kembali memperagakannya saat mencetak dua gol dalam laga Bundesliga melawan SV Elversberg pada akhir pekan sebelum jeda internasional.

Setelah itu, departemen suporter dan pendukung BVB , pihak Hitam-Kuning melalui Hans-Joachim Watzke , serta DFB meminta, dengan tingkat ketegasan yang berbeda-beda, agar Nmecha secara jelas mengambil jarak dari kampanye "The King’s Return" yang didukungnya serta jaringan evangelikal "Ballers in God". Jaringan itu antara lain dituduh mengecam aborsi sebagai "rencana Setan" dan juga dianggap homofobik serta memusuhi kaum queer.

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Nmecha akhirnya memenuhi permintaan itu. Ia tidak hanya menerbitkan pernyataan pribadi yang kembali menegaskan bahwa gesturnya tidak dimaksudkan untuk menonjolkan dirinya sendiri ataupun organisasi mana pun. Ia juga disebut telah berjanji kepada Borussia Dortmund dan DFB untuk sepenuhnya meninggalkan selebrasi kontroversial itu pada masa mendatang dan mengekspresikan keyakinannya dengan cara lain.

Apakah semua itu memengaruhi keputusan Jürgen Klopp untuk dua kali menempatkan gelandang tersebut di bangku cadangan saat menghadapi Serbia dan Belanda, serta hanya memberinya kesempatan bermain sembilan menit, semata-mata spekulasi dan tampaknya juga kecil kemungkinan. Namun, selama jeda internasional ini, Nmecha kemungkinan tidak hanya kehilangan cukup banyak simpati dari penggemar sepakbola Jerman, tetapi mungkin juga tempatnya sebagai pemain inti timnas.

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Adilnya, hal itu lebih disebabkan oleh trio lini tengah Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, dan Florian Wirtz yang tampil luar biasa ketimbang oleh Nmecha sendiri. Seperti disebutkan, ia hanya bermain sembilan menit melawan Serbia pada Jumat malam. Ketiganya tampil meyakinkan dalam dua pertandingan tersebut (lebih lanjut di bawah), sehingga untuk sementara kemungkinan berada di atas Nmecha dalam urutan pilihan Klopp. Tampaknya hal yang sama berlaku bagi Tom Bischof, yang tampil gemilang dalam pemusatan latihan sebelumnya dan setidaknya mendapat waktu bermain sedikit lebih dari setengah jam dari pelatih timnas saat melawan Serbia dan Belanda.

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Yang dirugikan: Yann Aurel Bisseck menjadi pemain kelima yang tersisih di bawah Klopp

Dalam kekalahan 0-1 dari Yunani pada akhir September, bek tengah Inter Milan itu masih menjadi salah satu dari sedikit titik terang dalam tim Jerman yang tampil buruk . Karena itu, dan juga karena pesaing ternama dari Borussia Dortmund, Waldemar Anton, absen akibat cedera, peluangnya menjadi starter melawan Serbia dan Belanda dinilai bagus.

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Namun, untuk sementara Klopp tampaknya mengandalkan pemain lain. Saat menghadapi Serbia, Malick Thiaw menjadi starter di jantung pertahanan bersama Jonathan Tah, yang tampil meyakinkan dalam kedua laga (lebih lanjut di bawah). Thiaw kembali bermain sangat baik, seperti pada pertemuan pertama melawan tim Eropa Timur itu dan saat bermain 0-0 melawan Yunani. Pelatih timnas terutama menghargai kemampuan pemain Newcastle United tersebut dalam membangun serangan secara vertikal, serta posturnya yang mencapai 1,94 meter. Keduanya berguna saat menghadapi pemain Serbia yang kerap mengirim bola panjang dan bermain dengan mengandalkan kekuatan fisik.

Posisi bek kanan dalam formasi empat bek, yang secara teori juga bisa ditempati Bisseck, tampaknya tertutup pula. Philipp Treu dari SC Freiburg jelas menjadi pilihan utama Klopp di posisi itu. Selain itu, dalam beberapa pekan terakhir pelatih timnas tak henti-hentinya memuji Finn Jeltsch dari Stuttgart, yang akhirnya menjalani debut bersama timnas Jerman saat melawan Belanda dan, seperti Bisseck, bisa dimainkan di sisi kanan maupun di tengah formasi empat bek.

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Lennart Karl dirugikan oleh sebuah debut timnas Jerman yang luar biasa

Seperti Felix Nmecha, dalam beberapa pekan terakhir Lennart Karl lebih banyak menjadi bahan pembicaraan bukan karena dribel-dribel apik, gol-gol indah, atau penampilannya di lapangan secara umum, meski performanya jelas menanjak dalam pertandingan menjelang jeda internasional. Perhatian justru tertuju pada berbagai kejadian di luar lapangan yang nyaris tak bisa ia kendalikan .

Tokoh Bayern, Uli Hoeneß, menyampaikan pendapat dalam wawancara panjang dengan BR pada awal November bahwa Karl, yang baru berusia 18 tahun, sebaiknya tampil sedikit lebih rendah hati di hadapan publik . "Saya rasa saya berperan dalam 50 persen golnya dalam beberapa hari terakhir, setelah seseorang mengatakan sesuatu tentang kehidupan pribadinya. Kami juga berkewajiban untuk sedikit membimbing para pemain muda," ujar Hoeneß.

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Di timnas, Karl setidaknya sempat bermain sebentar melawan Belanda setelah menghabiskan seluruh laga melawan Serbia di bangku cadangan. Klopp menegaskan bahwa hal itu sama sekali bukan karena pemain muda tersebut kurang bersemangat, melainkan karena ia memilih pemain lain .

Karl adalah "anak muda yang luar biasa. Kita semua sedikit berbeda dalam satu atau beberapa hal. Ia berlatih dengan sangat, sangat baik, sudah sepenuhnya menyatu dengan tim, dan hari ini tidak bermain karena ada pemain lain di posisinya yang juga cukup piawai bermain bola," kata pelatih timnas itu. Tentu saja, pemain FC Bayern München tersebut tetap memegang peran penting dalam rencananya.

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Namun, pesaing utama Karl di sayap kanan, Brajan Gruda, tampil begitu gemilang dalam debutnya melawan Serbia sehingga Klopp kembali memainkannya melawan Belanda, dan Gruda sekali lagi tampil meyakinkan. Dalam kemenangan 5-0 atas Oranje, ia kembali menjadi pemain paling menonjol lewat dua assist dan satu gol. Hal itu jelas tidak akan mempermudah Karl dalam waktu dekat. Posisi di tengah pun tampaknya sudah menjadi milik Florian Wirtz.

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Pemenang: Duet sayap baru Jürgen Klopp memukau, bukan hanya saat menyerang

Jadi, meski performanya di Bayern jelas menanjak, Karl "hanya" mendapat delapan menit melawan Belanda. Sementara itu, timnas Jerman mungkin telah menemukan duet sayap baru.

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Sebab, yang merugikan Karl secara pribadi, Brajan Gruda tampil memukau dalam kedua laga melawan Serbia dan Belanda. Penyerang RB Leipzig itu akhirnya bebas cedera ketika dipanggil timnas senior dan menjalani debut yang luar biasa.

Setelah gol indah dan penampilan gemilangnya melawan Serbia , Klopp bahkan merasa kasihan kepada pemain yang mengawalnya . Perasaan yang sama agaknya berlaku pula bagi Jurrien Timber dan Ian Maatsen setelah Gruda mencetak satu gol dan memberikan dua assist luar biasa saat melawan Belanda: sebuah umpan cungkil dengan kaki bagian luar kepada Wirtz dan tendangan bebas akurat kepada Schlotterbeck. Keduanya sama sekali tak mampu meredam Gruda.

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Dua laga terakhir fase grup Nations League itu bisa menjadi awal karier besar Gruda bersama timnas Jerman, asalkan ia akhirnya mampu terus terbebas dari cedera. Satu hal yang pasti, pemain Leipzig tersebut tampaknya akan menjadi pilihan utama di sayap kanan pada perempat-final Maret mendatang.

Sementara itu, Derry Scherhant sudah dianggap sebagai salah satu pemenang besar era baru Klopp seusai penampilannya melawan Serbia dan Yunani pada awal Oktober. Ia semakin mengukuhkan status tersebut lewat penampilan yang sesekali memukau saat menghadapi Belanda di stadion yang dahulu menjadi kandangnya, Olympiastadion Berlin.

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Pemain berusia 24 tahun itu menyumbang gol indah untuk membawa timnya unggul serta umpan yang berawal dari tembakan membentur tiang untuk gol penutup dalam kemenangan telak tersebut. Berkali-kali ia membuat penonton di stadion bergumam penuh harap lewat dribel-dribelnya yang cepat. Ia merasa "puas" bisa membuktikan diri kepada para pengkritik lamanya, yang menilai kariernya paling jauh hanya akan mencapai "Regionalliga", kata Scherhant seusai laga.

Meski begitu, harus diakui bahwa Scherhant masih menunjukkan masalah dalam kerja sama langsung dengan dua bek kiri di belakangnya, Nathaniel Brown dan Maximilian Mittelstädt. Hal itu tampak beberapa kali membuat Brown frustrasi saat melawan Belanda. Namun, masalah tersebut bisa diatasi lewat latihan.

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Tak diragukan lagi, Scherhant akan memainkan peran penting bagi Klopp pada perempat-final Nations League jika ia terus tampil baik bersama SC Freiburg dan tetap bebas cedera.

Para pesaing ternama bagi duet sayap baru itu harus menunggu giliran, seperti Said El Mala, yang seperti Karl hanya mendapat kesempatan bermain empat menit dan juga termasuk pemain yang sedikit dirugikan, Karim Adeyemi dari Bacelona, serta Kevin Schade dari Brentford. Terlebih, Klopp terkesan bukan hanya oleh kemampuan menyerang Scherhant dan Gruda.

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"Keduanya bisa bermain bola, astaga," kata Klopp, lalu menambahkan dengan penuh makna: "Namun, kerja keras mereka dan apa yang harus mereka kerjakan hari ini sungguh luar biasa. Pada akhirnya, itulah yang membentuk sebuah tim. Pemain lain juga bisa bermain bola. Namun, pada akhirnya yang penting adalah seberapa besar semangat dan usaha yang kamu curahkan."

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Pemenang: Joshua Kimmich dan Aleks Pavlovic, Klopp belajar dari kesalahan krusial Nagelsmann

"Semangat dan usaha" juga tepat untuk menggambarkan kiprah Aleksandar Pavlovic dan Joshua Kimmich di lapangan, bahkan tanpa memperhitungkan kemampuan sepakbola mereka yang luar biasa.

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Duet Bayern yang sudah saling memahami itu tampil meyakinkan baik melawan Serbia maupun Belanda. Hampir mustahil Klopp mengulangi salah satu kesalahan terbesar Julian Nagelsmann dengan kembali memisahkan poros Bayern di lini tengah.

Selama bertahun-tahun di klub München itu, Pavlovic dan Kimmich membangun kerja sama yang sangat baik. Permainan mereka bahkan menjadi sedikit lebih sulit ditebak karena Pavlovic kini lebih sering membawa bola ke depan, seperti saat melawan Belanda, dan bisa menciptakan peluang besar yang berujung gol lewat umpan tajam ke lini serang, seperti saat melawan Serbia . Umpannya kepada Kai Havertz sebelum gol Wirtz yang mengubah skor menjadi 2-0 adalah operan kelas atas.

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Seusai pertandingan, Klopp juga memuji Kimmich dan Pavlovic di ARD karena secara mandiri menganalisis pendekatan permainan Belanda dan "menemukan penyesuaian yang baik" . Keseimbangan dan kemampuan beradaptasi itulah yang kurang dari poros lini tengah Jerman, terutama pada Piala Dunia, ketika Nagelsmann memindahkan Kimmich ke sisi kanan dan memasangkan Pavlovic dengan Felix Nmecha.

Langkah tersebut pada akhirnya berdampak sangat negatif bagi keduanya . Selain kemenangan mudah pada laga pembuka melawan Curacao dan, khusus untuk Nmecha, laga kedua grup melawan Pantai Gading, keduanya menjalani Piala Dunia yang sangat buruk jika diukur dari kualitas mereka.

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Setelah penampilan melawan Serbia dan Belanda, seluruh perdebatan tentang apakah Jerman bisa bermain tanpa Kimmich, yang sejak awal dianggap omong kosong oleh Klopp , tampaknya sudah selesai. Nmecha dan Tom Bischof merupakan alternatif berkualitas tinggi. Angelo Stiller, Anton Stach, dan Mika Baur mungkin juga akan mendapat kesempatan lagi suatu saat nanti. Namun, sejak hari-hari pertengahan November ini, poros lini tengah pilihan Klopp untuk sementara sudah jelas.

IMAGO / Chai v.d. Laage

Pemenang: Philipp Treu, andalan Klopp untuk mengatasi masalah besar kembali tampil apik

Hal itu juga karena, berbeda dari para pendahulunya yang kurang beruntung, Klopp akhirnya mengatasi masalah terbesar tim. Di posisi bek kanan, Philipp Treu dalam waktu singkat menjadi pilihan yang tak tergantikan . Ketika Klopp secara mengejutkan memanggil pemain Freiburg itu pada periode pemanggilan pertamanya, pria berusia 59 tahun tersebut heran melihat reaksi orang-orang yang terkejut.

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"Di Jerman, kita berbicara seolah-olah tidak punya bek kanan. Philipp Treu pasti bertanya-tanya: 'Hah, apa yang mereka bicarakan?'" kata Klopp kala itu. Treu membenarkan pandangan Klopp tersebut dan, lewat lima penampilannya bersama timnas sejauh ini, berhasil meyakinkan pula penggemar sepakbola Jerman pada umumnya.

Seperti kembali ia tunjukkan melawan Serbia dan Belanda, Treu adalah pemain yang sangat bisa diandalkan dalam bertahan maupun menyerang. Ia memiliki hal yang mutlak diinginkan Klopp dari semua pemainnya: kemauan dan usaha yang tak kenal kompromi. Idealnya, Treu sudah mengganggu lawan begitu mereka menerima bola dan agresif dalam duel. Dalam menyerang, kerja samanya dengan Gruda sesekali sudah berjalan sangat baik. Kadang Treu melakukan overlap untuk menambah lebar permainan, kadang ia bergerak ke dalam ketika Gruda menempati sayap.

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Klopp sendiri barangkali tak akan menyebut Treu pemain kelas dunia. Namun, dengan kelebihan yang jelas dimilikinya, ia sudah menjadi solusi terbaik dan paling terbukti di sisi kanan, yang dalam jangka panjang bisa menjadi pilihan yang sangat menguntungkan.

"Pada saat-saat tertentu, kita perlu bertemu orang-orang yang memungkinkan kita mengambil langkah berikutnya. Dan jika saya bisa menjadi orang itu bagi Philipp, saya akan sangat senang," kata Klopp pada September. Mungkin ia tepat mengenai sasaran.

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Pemenang: Jonathan Tah tak tergantikan bagi Klopp, berbeda dengan di FC Bayern

Berbeda dari sisi kanan, Klopp justru memiliki sesuatu yang bisa disebut masalah menyenangkan di posisi bek tengah. Seperti disebutkan di atas, Yann-Aurel Bisseck kini menjadi pihak yang paling dirugikan. Ada Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Waldemar Anton, Malick Thiaw, ditambah Jeltsch yang masih muda sebagai pemain serbabisa yang, berkat kecepatannya, juga dapat bermain di sisi luar.

Setidaknya jika melihat laga-laga terakhir melawan Serbia dan Jerman, Tah boleh merasa sebagai pemenang. Ketika Schlotterbeck secara mengejutkan duduk di bangku cadangan melawan Serbia dan posisinya diisi Thiaw (menurut Klopp karena kemampuan sundulannya), Tah bermain selama 90 menit penuh dalam kedua pertandingan.

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Meski ia melakukan pelanggaran yang menghasilkan tendangan bebas sebelum gol yang mengubah skor menjadi 1-3 saat melawan Serbia, bek tengah yang belakangan agak kesulitan di Bayern itu tampaknya tetap tak tergantikan bagi Klopp. Belakangan, pemain berusia 30 tahun tersebut tidak memiliki status yang tak tergoyahkan di klub pemegang rekor gelar itu karena Min-jae Kim memberikan tekanan lewat penampilan kuat. Sementara itu, Tah sendiri berulang kali menunjukkan ketidakpastian dan pergerakan yang berat, serta kerap hanya mampu mengatasi duel satu lawan satu yang begitu penting dalam sistem Kompany dengan melakukan pelanggaran.

Hasilnya, Tah duduk di bangku cadangan selama 90 menit dalam laga-laga besar Bundesliga melawan RB Leipzig dan BVB. Di Liga Champions melawan Arsenal, ia hanya bisa bermain 45 menit karena Kim harus keluar akibat kondisi fisiknya terganggu.

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Namun, di bawah Klopp, ia tetap berstatus pemain inti meski saat ini tidak berada dalam performa terbaik. Jika kembali mencapai level itu, ia dan Schlotterbeck kemungkinan akan menjadi duet utama seperti pada era Nagelsmann. Setidaknya, kepercayaan pelatih timnas terhadapnya sudah pasti. Dalam keempat pertandingan ketika Tah masuk skuad, ia selalu bermain selama 90 menit.

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