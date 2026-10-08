Jeda internasional yang baru saja berakhir menjadi selingan yang menyegarkan bagi Hiroki Ito. Bek berusia 27 tahun itu tampil dalam keempat pertandingan tim nasional Jepang, dan tiga kali bahkan masuk starting XI. Dalam turnamen undangan mini bernama Kirin Cup, ia mengeksekusi penalti dalam adu penalti pada semifinal melawan Ekuador. Pada kemenangan di final berikutnya atas Selandia Baru, ia juga bermain penuh. Secara keseluruhan, Ito mencatatkan 288 menit bermain.

Sebagai perbandingan, catatan penampilannya setelah tujuh laga kompetitif bersama Bayern Munich: sepuluh menit, lewat penampilan sebagai pemain pengganti di Liga Champions saat menang 5-0 atas FK Bodö/Glimt, ketika pertandingan sudah lama ditentukan. Di posisi bek kiri, pelatih Vincent Kompany bergantian memercayai Alphonso Davies yang kembali bangkit, rekrutan anyar Nathaniel Brown, atau Josip Stanisic. Di jantung pertahanan, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, dan Min-Jae Kim bergantian bermain. Bagi Ito, tampaknya Kompany sudah tidak punya kegunaan lagi.

Selain kandidat penjualan Sacha Boey yang bahkan belum dimainkan sama sekali, Ito di skuad kecil Bayern Munich menjadi satu dari hanya dua pemain senior outfield yang sejauh ini praktis dikecualikan dari rotasi besar-besaran ala Kompany. Sebanyak 18 pemain sudah mendapatkan setidaknya 166 menit bermain. Serge Gnabry tampaknya akan segera bergabung ke lingkaran eksklusif itu. Pemain berusia 31 tahun itu sempat menandai comeback-nya sesaat sebelum jeda internasional dan belakangan juga sudah tiga kali tampil untuk tim DFB.

Bagaimana dua musim pertama Hiroki Ito bersama Bayern Munich berjalan?

Ito pindah pada 2024 dengan nilai klausul pelepasan sebesar 23,5 juta euro dari VfB Stuttgart ke Bayern Munich. Karena dua patah tulang metatarsal, ia sempat absen hampir satu setengah tahun pada awalnya, dengan jeda singkat di tengah-tengah. November lalu ia akhirnya kembali, dan jajaran pimpinan olahraga serempak menyambut comeback-nya sebagai "rekrutan internal".

Pertandingan berikutnya FCA Bundesliga 09.30 FCB

Pada sisa musim itu, Ito juga bermain secara reguler (23 laga kompetitif) dan membuktikan diri sebagai pemain rotasi yang dapat diandalkan. Kadang di kiri dalam lini belakang empat pemain, kadang di tengah. Pada fase akhir Bundesliga yang hasilnya sudah ditentukan, Ito praktis menjadi pilihan utama, dengan lima dari enam pertandingan terakhir ia dipercaya menjadi starter. Pada final DFB-Pokal melawan Stuttgart, setidaknya ia masuk sebagai pemain pengganti.

IMAGO

Hiroki Ito bisa meninggalkan Bayern Munich pada musim dingin

Pada musim panas, klub asal Munich itu mendatangkan bek kiri serbabisa baru Nathaniel Brown dari Eintracht Frankfurt seharga 50 juta euro, tetapi juga melepas Raphael Guerreiro. Masa depan Ito di Bayern Munich sudah dipertanyakan sejak saat itu meski kontraknya berlaku hingga 2028, namun para petinggi klub Munich memberikan pernyataan yang saling bertentangan.

Direktur olahraga Max Eberl pada akhir Juli menunjukkan keterbukaan terhadap penjualan Ito: "Jika Hiroki punya pemikiran untuk pindah, karena dia sendiri merasa situasinya akan sulit, maka kami akan membahasnya." Awalnya tidak ada tanda-tanda ke arah sana, apalagi ia tampil dalam lima dari enam laga uji coba pramusim, dan pada gladi resik melawan 1. FC Heidenheim ia bahkan menjadi satu-satunya pemain outfield Bayern Munich yang bermain penuh.

Sesaat sebelum penutupan bursa transfer, Ito kemudian tiba-tiba dikaitkan dengan transfer ke Ajax Amsterdam, tetapi itu tidak terwujud. Direktur olahraga Christoph Freund lalu mengatakan kepada Bild: "Tidak pernah menjadi niat besar kami untuk melepas Hiroki. Dia adalah pemain penting yang sekarang juga kembali benar-benar fit dalam periode yang lebih panjang."

Namun, status "penting" itu saat ini memang terasa sangat jauh dari posisi Ito di tim asuhan Kompany, kira-kira sejauh Jepang dari Munich. Situasinya mungkin hanya bisa berubah jika satu atau beberapa rivalnya mengalami cedera. Jika tidak, Bayern Munich akan berupaya keras menjual Ito pada musim dingin.