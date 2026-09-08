Paris Saint-Germain mencatatkan rekor bersejarah dalam perburuan penghargaan Ballon d'Or, setelah melampaui torehan mereka sendiri pada tahun lalu.

Majalah Prancis "France Football", bekerja sama dengan Asosiasi Sepak Bola Eropa "UEFA", mengumumkan pada Selasa malam ini daftar lengkap kandidat peraih penghargaan Ballon d'Or tahun 2026, yang diberikan kepada pemain terbaik di dunia.

Simak daftar lengkap kandidatnya

Daftar 30 pemain kandidat penghargaan tersebut menampilkan 10 pemain dari satu klub, yaitu Paris Saint-Germain, sebuah pencapaian yang memperkuat peluang tim itu.

Para pemain PSG yang masuk nominasi penghargaan tersebut adalah: Ousmane Dembele, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Marquinhos, Nuno Mendes, Joao Neves, Willian Pacho, Fabian Ruiz, Vitinha, ditambah Ferran Torres, yang menghabiskan seluruh musim lalu dengan seragam Barcelona sebelum bergabung dengan tim Prancis itu musim panas ini.

Dominasi ini datang setelah PSG meraih gelar Liga Champions Eropa musim lalu untuk kali kedua secara beruntun.

Tim asal Paris itu juga menjuarai Piala Super Eropa, ditambah Liga Prancis.

Jaringan Squawka, yang berfokus pada statistik, menyebutkan bahwa PSG menjadi klub pertama dalam sejarah yang menempatkan 10 pemainnya sebagai kandidat penghargaan Ballon d'Or dalam satu tahun.

PSG melampaui rekor sebelumnya yang juga tercatat atas nama mereka, ketika 9 pemain masuk nominasi pada tahun lalu, dengan catatan bahwa Dembele akhirnya memastikan penghargaan tersebut.

Di sisi lain, Paris Saint-Germain memastikan diri merayakan pencapaian tersebut, dengan menyorot melalui situs resmi mereka keberhasilan meraih rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya ini.

Nama peraih penghargaan tersebut akan diumumkan dalam sebuah acara megah pada 26 Oktober mendatang di ibu kota Inggris, London.

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