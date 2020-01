Pecahkan Rekor Gol, Sergio Aguero Patenkan Status Legenda Liga Primer Inggris

Penyerang Manchester City ini menjadi pemain asing tersubur dan pemain dengan hat-trick terbanyak di EPL.

Sergio Aguero resmi mengukuhkan diri sebagai striker asing terhebat yang pernah bermain di Liga Primer Inggris.

Dengan ayunan kaki kanan yang mengerikut, dia melepaskan tembakan jitu yang menaklukkan kiper Orjan Nyland. Gol ini menyamakan rekor 175 gol yang dikoleksi oleh Thierry Henry untuk pemain yang lahir di luar Inggris.

Kemudian, 13 menit memasuki babak kedua, Aguero memasang standar baru. Sang bintang melakukan dribble singkat sebelum melepaskan tembakan akurat yang membuat Nyland tak berdaya.

Gol brilian seperti itu sering diperlihatkan sang striker selama berkostum City. Kecepatannya dalam jarak pendek ditambah keseimbangan yang jempolan sering membuat bek lawan kerepotan. Aguero piawai dalam berduel untuk kemudian menaklukkan kiper.

Bomber dengan rambut berwarna perak tersebut kemudian berlari ke arah ribuan fans City yang ketika itu tidak henti mengelu-elukan namanya. Mereka berbagi kebahagiaan.

Tidak lama kemudian David Silva menghampiri. Bintang asal Spanyol ini memang sering memberikan assist untuk rekan satu timnya tersebut. Silva menjadi di balik otak gol kedua Aguero saat City menghajar Villa 6-1.

Silva akan meninggalkan Etihad musim panas nanti, sementara Aguero masih menyisakan kontrak satu musi kemudian. Pertanyaan yang mengapung sekarang adalah seberapa jauh jaraknya dengan pencetak gol terbanyak sepanjang masa. Saat ini dia sejajar dengan Frank Lampard dengan torehan 177 gol.

Torehan gol itu terjadi jelang laga di Villa Park berakhir. Aguero mencetak gol keenam City sekaligus memastikan hat-trick ke-12 di Liga Primer. Unggul satu atas Alan Shearer.

Memang akan sulit bagi Aguero untuk melewati torehan gol total milik Shearer di Liga Primer, tetapi pencapaian Wayne Rooney (208) dan Andy Cole (187) masih bisa diburu.

Rasio gol Aguero juga istimewa. Henry mengumpulkan gol-golnya dari 255 pertandingan sementara Aguero tiga laga lebih sedikit.

Statistik itu mengukuhkan diri Aguero sebagai pemain fenomenal.

Selama delapan setengah musim, aksi pemain berusia 31 ini memang indah untuk dinikmati. Aguero selalu mengakhiri musim dengan torehan lebih dari 20 gol seiring dengan empat gelar liga yang disambarnya. Pada musim kesembilan, kemampuannya mencetak gol belum bisa dipertanyakan.

Meski diganggu cedera pada musim ini, Aguero kembali berada di jalur untuk meraih Sepatu Emas di akhir musim. Sejauh ini dia telah mencatat 13 gol atau tertinggal empat dari Jamie Vardy. Terkait gol per menit, bomber timnas Inggris itu punya rerata 106 menit per gol, sementara Aguero punya torehan 73 menit per gol.

Konsistensi yang mematikan ini menjadi alasan mengapa Aguero layak menyabet status penyerang paling mematikan di EPL dalam satu dekade terakhir. Dia selalu berada di daftar pencetak gol terbanyak.

Aguero berpotensi melewati catatan Cole sebelum musim berakhir untuk kemudian membidik rekor Rooney di 12 bulan terakhir kontraknya beresama City. Hanya Shearer yang lebih baik (260).

Aguero adalah pencetak gol terhebat sepanjang masa City - dan dia melakukan itu lebih dari dua tahun lalu.

Nama Aguero akan dikenang selamanya oleh fans City ketika mengantarkan City meraih gelar juara EPL perdana dengan tembakannya di menit-menit akhir ke gawang pada 2012.

Fans City pasti tersenyum lebar mengingatnya untuk bertahun-tahun kemudian masih merasa beruntung memiliki striker sekelas Aguero.