Pecahan bom Mbappe mengenai pundi-pundi Los Blancos: kemarahan China menyebabkan Real Madrid menderita kerugian finansial yang besar

Kerugian akibat krisis yang menyeret bintang Real Madrid asal Prancis, Kylian Mbappe, tidak berhenti hanya pada sang pemain, tetapi meluas ke pihak-pihak lain.

Sebuah video yang beredar luas memperlihatkan Mbappe sedang bercanda soal mendiang pemimpin China Mao Zedong, memicu gelombang kemarahan besar di China, di tengah tuduhan bahwa ia telah melukai perasaan nasional dan melampaui batas yang dapat diterima dalam memperlakukan simbol-simbol sejarah.

Mbappe menyampaikan permintaan maaf atas apa yang terjadi, begitu pula Javier Tebas, presiden La Liga, karena liga juga mengalami kerugian sampingan yang besar setelah stasiun televisi China CCTV menghentikan siaran La Liga dan pertandingan-pertandingan yang melibatkan penyerang Real Madrid tersebut.

Mbappe menandatangani kontrak bersejarah dengan Real Madrid, dengan mempertahankan sekitar 80% dari pendapatan hak atas citranya.

Pertandingan berikutnya SAN LaLiga 10.15 RMA

Menurut majalah Forbes, penyerang itu mengantongi sekitar 100 juta euro per tahun, 30 juta euro di antaranya berasal dari kontrak sponsor.

Sejumlah perusahaan China, di antaranya Grup Minuman Dongpeng serta dua perusahaan susu Mengniu dan Milkground, telah mengumumkan pengakhiran kemitraan komersial mereka dengan pemain Real Madrid tersebut, sehingga klub kemungkinan besar akan kehilangan bagiannya dari keuntungan itu.

Meski demikian, krisis yang terus berlangsung ini, sembari menunggu penilaian atas dampak penuh dari permintaan maaf Kylian, juga merugikan Real Madrid di pasar lokalnya di China. Persentase penjualan produk klub di tingkat internasional di China berkisar antara 10 hingga 15%, dan jersey Kylian merupakan produk yang paling laris.

Berbagai kampanye telah bermunculan di forum-forum sepak bola utama China, seperti Dongqiudi, yang secara terang-terangan menolak membeli produk resmi Mbappe.

Platform China RedNote juga mulai menghapus konten yang berkaitan dengan penyerang Real Madrid itu, yang sebelumnya terikat perjanjian kerja sama dan kampanye iklan dengannya.

Sulit pula memperkirakan dampak kampanye-kampanye ini terhadap konsumen China, sebagaimana halnya di Spanyol, tempat para konsumen juga berbondong-bondong ke Stadion Santiago Bernabeu untuk membeli jersey sang penyerang.

Penangguhan siaran pertandingan La Liga oleh stasiun televisi pemerintah utama tersebut turut berdampak pada Real Madrid. Pendapatan liga akan berkurang, yang berarti menurunnya alokasi dana bagi klub-klub divisi satu dan dua.

Terlebih lagi, pendapatan setiap klub bergantung pada persentase jumlah penontonnya, dan Real Madrid telah melampaui Barcelona dalam hal pemasukan musim lalu.

La Liga mendistribusikan 1,432 miliar euro, dan Real Madrid memperoleh sekitar 160 juta euro dari jumlah itu, angka yang kini akan menurun secara signifikan.