Pecah Rekor Pele, Cristiano Ronaldo Dihadiahi Jersey 'GOAT 770' Di Laga Juventus Vs Benevento

Cristiano Ronaldo dihadiahi jersey spesial 'G.O.A.T 770' oleh presiden Juventus Andrea Agnelli untuk merayakan gol ke-770 dalam kariernya.

Ronaldo mencetak hat-trick pekan lalu saat melibas Cagliari 3-1 untuk memecahkan rekor 767 gol milik Pele.

Statistik dalam sejarah persepakbolaan memang masih terbuka untuk diperdebatkan. Josef Bican pernah mencetak rekor 805 gol antara 1930-an hingga 1950-an. Sementara beberapa sumber menghitung jumlah gol pele lebih dari 1.200. Namun Pele mengaku bisa melewati rekor 767 gol miliknya adalah sebuah capaian yang layak diapresiasi.

Sebagian besar gol Ronaldo berasal dari Real Madrid, di mana dia menjadi topskor sepanjang masa klub itu dengan torehan 450 gol.

Dia sebelumnya mengemas 118 gol buat Manchester United dan mengoleksi 95 gol dengan seragam Juventus sebelum bermain menghadapi Benevento Minggu ini.

Ronaldo juga telah mencetak 102 gol buat timnas Portugal, mendekati rekor Ali Daei dari Iran yang menghimpun 109 gol -- angka tertinggi di kancah sepakbola internasional.

Ronaldo sendiri mengungkapkan kekagumannya untuk Pele melalui postingan di Instagram.

It’s official, Cristiano Ronaldo is the GOAT 🐐



He’s got a shirt to prove it 😏



770 career goals 👑 pic.twitter.com/9HKDSmTQAX