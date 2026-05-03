PEC Zwolle resmi lolos dari zona degradasi setelah meraih kemenangan tipis atas Heracles Almelo

PEC Zwolle secara resmi memastikan kelangsungan mereka di VriendenLoterij Eredivisie pada Minggu sore. Di stadion MAC³PARK, Heracles Almelo berhasil dikalahkan (1-0), sehingga tim asal Zwolle ini terhindar dari degradasi.

Hanya lima menit setelah kick-off, PEC nyaris unggul lewat Thijs Oosting, namun bendera offside dikibarkan. Namun, tak lama kemudian, bola tetap saja masuk ke gawang Timo Jansik—yang menggantikan Remko Pasveer.

Sebuah tendangan jarak jauh dari Anselmo García MacNulty, yang memainkan pertandingan ke-100-nya untuk PEC, secara tidak beruntung berubah arah dan membuat Jansik sama sekali tidak berdaya. Dengan demikian, PEC, tanpa perlu tampil mengesankan, berhasil meraih keunggulan yang diinginkan: 1-0.

Di sisa babak pertama, kedua tim menampilkan permainan yang biasa-biasa saja. Tim tamu masih mampu menciptakan beberapa peluang menjanjikan, namun kurang tajam dalam penyelesaian akhir. Tim asuhan Ernest Faber juga beruntung karena Djevencio van der Kust diperbolehkan tetap bermain. Dengan kartu kuning di saku, bek tersebut melakukan dua pelanggaran, namun wasit Rob Dieperink membiarkannya. Bek kiri tersebut tetap ditarik keluar saat jeda.

Meskipun unggul, PEC tampaknya tidak bisa bermain dengan leluasa dan gagal memanfaatkan peluang kecil dari Odysseus Velanas. Namun, mereka tetap memimpin saat istirahat.

Setelah jeda, PEC tampak meningkatkan intensitas permainan untuk sementara waktu. Lima menit setelah babak kedua dimulai, Koen Kostons melepaskan tembakan yang melebar tipis ke samping gawang setelah serangan bagus dari tim tuan rumah. PEC mulai bermain lebih langsung dan sekitar satu jam setelah pertandingan dimulai, Sem Scheperman semakin memperkuat keunggulan mereka.

Gelandang tersebut mendapat dua kartu kuning dalam waktu singkat dan harus diganti setelah melakukan pelanggaran terhadap Olivier Aertssen. Dengan waktu yang tersisa satu jam dan lawan yang hanya bermain dengan sepuluh orang, PEC tampaknya tidak akan membiarkan keunggulan mereka lepas.

Namun, tim tamu justru mendapat peluang besar pertama dan PEC tidak benar-benar mampu menekan. Setelah kerja sama yang baik dari Bryan Limbombe, tembakan Tristan van Gilst melebar tipis di samping gawang lawan. PEC telah diberi peringatan. Lima belas menit sebelum waktu habis, para pendukung di Stadion MAC³PARK kembali bernapas lega. Mimeirhel Benita mendapat bola tepat di kakinya, tetapi tembakannya dari jarak dekat melebar di samping gawang Tom de Graaff.

Sepuluh menit sebelum waktu habis, PEC seolah-olah secara tiba-tiba akan mengunci kemenangan, tetapi gol Kaj de Rooij dianulir karena offside. Pemain sayap itu berhasil melepaskan diri dengan cerdik dan menendang bola dengan indah ke sudut jauh, tetapi itu tak berguna: skor tetap 1-0.

Pada menit ke-84, Kostons seolah-olah akan mengakhiri semua keraguan. Ia dengan tenang menyelesaikan umpan terobosan indah dari De Rooij dari sudut yang sulit, namun gol ini pun dianulir setelah intervensi VAR. Zico Buurmeester juga mendapat peluang besar, namun ia pun gagal mengarahkan tembakannya dengan tepat. Meski demikian, kemenangan tim asuhan Henry van der Vegt tidak lagi terancam.

Berkat kemenangan atas Heracles, PEC Zwolle memastikan diri aman dari degradasi. Jarak ke zona degradasi tetap enam poin dengan dua pertandingan tersisa. Namun, karena Telstar dan Volendam akan saling berhadapan di putaran terakhir, keduanya tidak mungkin mencapai 37 poin.