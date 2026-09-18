PEC Zwolle kembali menelan kekalahan telak di Groningen sepekan setelah dibantai Feyenoord

FC Groningen pada Jumat malam dengan sangat mudah menaklukkan PEC Zwolle. Di Euroborg, skor akhir 3-0 untuk tim asuhan Dick Lukkien, yang dengan hasil itu naik ke peringkat keenam. PEC Zwolle kini berada di posisi ke-16.

PEC Zwolle datang ke Groningen untuk memburu balas dendam atas kekalahan menyakitkan 0-7 akhir pekan lalu dari Feyenoord, tetapi pada babak pertama FC Groningen tampil dominan di Euroborg.

Tim tuan rumah sudah unggul setelah 20 menit. Marco Rente mengoper kepada Jorg Schreuders, yang tetap tenang dan menarik bola kembali kepada Thom van Bergen. Sang penyerang kemudian menyelesaikannya dengan tenang: 1-0.

Tak lama kemudian, Schreuders sendiri yang mencatatkan namanya untuk gol 2-0. Schreuders memanfaatkan kehilangan bola dari Ryan Thomas dan melepaskan tembakan dengan kaki kiri ‘lemahnya’ dari luar kotak penalti yang berbuah gol.

Setelah jeda, PEC Zwolle untuk pertama kalinya nyaris mencetak gol. Gabriël Reiziger menerima umpan silang datar dari sisi kiri dan sempat menyentuh bola dengan kakinya, tetapi ia melihat bola melintas tipis di samping gawang.

Pada akhirnya, PEC Zwolle juga tak mampu berbuat banyak pada babak kedua. FC Groningen memperlebar keunggulan menjadi 3-0 pada menit ke-68. Sebuah tendangan bebas tidak langsung yang sudah dilatih sebelumnya dihantam Tygo Land ke sudut atas gawang: 3-0.

Tak lama kemudian, Van Bergen juga nyaris mencetak gol keduanya malam itu. Penyerang FC Groningen itu mendapatkan bola dari kemelut di kotak penalti, tetapi bidikan kaki kirinya tidak akurat.







