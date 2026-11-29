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Siapa yang akan meneruskan warisan Lionel Messi di tim nasional Argentina? Pertanyaan ini tidak sederhana karena persoalan kostum nomor 10 Albiceleste dan siapa yang akan mengenakannya pada era baru sudah menjadi perdebatan, bukan hanya di Amerika Selatan, tetapi juga, terutama, di Italia, tempat banyak pemain tim nasional Argentina tampil menonjol.

Saat ini, gelandang serang Como Nico Paz menjadi salah satu kandidat terkuat untuk mewarisi nomor ikonis yang akan ditinggalkan Messi. Namun, Giampaolo Pazzini, saat tampil di jaringan Mediaset dan Sport Mediaset, menyampaikan pilihan berbeda: memberikan nomor 10 Argentina kepada kapten Inter, Lautaro Martinez.

PILIHAN - Mantan penyerang yang pernah membela Fiorentina, Inter, Milan, Sampdoria, dan Verona itu tidak hanya menunjuk pemain bernomor punggung 10 di Inter tersebut sebagai kandidat ideal, tetapi juga menjelaskan alasannya. Menurutnya, memilih penyerang tengah Inter itu bisa menjadi solusi ideal dari segi teknis maupun tekanan media.

"Saya akan memberikannya kepada Lautaro karena Lautaro adalah pemain yang berbeda dari Messi. Tidak akan ada yang berani membandingkan mereka hanya karena nomor 10 itu," kata Pazzini.

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MENGAPA BUKAN NICO PAZ - Pazzini lebih memilih keputusan yang berbeda dari perkiraan, bukan karena pemain seperti Nico Paz, yang menurutnya lebih layak dipertimbangkan daripada Franco Mastantuono, kandidat lain di Argentina, tidak mampu menanggung beban nomor tersebut dari segi kualitas. Alasannya, peran dan posisi mereka di lapangan akan langsung mengundang perbandingan dengan Messi, dan tekanan itu berisiko membebani mereka.



"Nico Paz dan Mastantuono akan selalu dipandang sebagai penerus Messi, sesuatu yang, sejujurnya, sangat sulit dibayangkan. Memilih Lautaro akan menjadi langkah yang baik karena dia sama sekali berbeda," pungkas Pazzini.



Pandangan itu menyoroti bukan hanya kualitas teknis, melainkan juga cara mengelola ekspektasi. Memberikan nomor 10 kepada pemain yang sudah mapan dan menempati peran berbeda dari Messi, seperti Lautaro Martinez, bisa memberi kesempatan kepada talenta-talenta muda Argentina untuk berkembang tanpa beban warisan yang begitu besar. Messi sendiri pernah merasakan beban itu saat muda, ketika nomor 10 Diego Armando Maradona menjadi tolok ukur baginya.