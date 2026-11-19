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Bek asal Serbia milik AC Milan itu berbicara tentang berbagai topik.

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Bek asal Serbia, Strahinja Pavlovic, menjadi tamu dalam podcast Serbia SS Calcio. Bek AC Milan itu berbicara panjang lebar tentang pengalamannya di Italia, termasuk menceritakan sejumlah kisah lucu selama membela AC Milan. Berikut pernyataannya:

Satu tahun bersama Allegri:

"Bekerja bersama Allegri sangat bermanfaat bagi saya. Di bawah asuhannya, saya mencatatkan perkembangan terbesar sejak tiba di Italia. Sebagai bek, saya punya kecepatan, kekuatan, dan kemampuan yang baik untuk membawa bola keluar dari pertahanan. Saya juga bisa maju menyerang dan mencetak gol, tetapi aspek taktik selalu menjadi kelemahan saya. Saya baru mempelajari dasar-dasarnya ketika masuk tim utama Partizan. Menurut cara orang Italia memandang sepakbola, saya agak tertinggal karena para pemain mereka mulai mempelajari konsep-konsep tertentu sejak usia sangat muda."

Lawan terkuat yang pernah dihadapi?

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"Dari segi fisik, tantangan terberat tanpa ragu adalah menghadapi Romelu Lukaku. Begitu pula Marcus Thuram: dia kuat, cepat, dan sangat piawai menguasai bola. Sementara itu, Lautaro harus diwaspadai betul di dalam kotak penalti: kalau Anda tidak terus menempelnya, dia akan mencetak gol. Anda tidak boleh memberinya ruang."

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Tentang hubungannya dengan Diego Moreira:

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"Saya bahkan tidak tahu dia putra Almami (mantan pemain Partizan yang dikenal luas, red). Dia sosok yang luar biasa, benar-benar hebat. Dia tahu beberapa kata dalam bahasa Serbia. Saya bertemu ayahnya saat latihan. Tentu saja, kami berbicara tentang Partizan. Senang sekali bisa bertemu dengannya; saya mengingatnya sejak dia bermain di Serbia. Saya sering bercanda dengan Moreira, mengatakan bahwa pada akhir karier nanti, kami harus bermain setidaknya satu musim di Partizan. Saya mengingatkannya bahwa saya tiga tahun lebih tua, jadi dia harus sedikit berkorban agar kami bisa kembali ke sana bersama. Dia benar-benar orang yang sangat baik. Suasana di dalam skuad kami luar biasa. Berada di AC Milan sungguh menyenangkan."

Tentang Conceiçao:

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"Conceiçao melarang Nutella dan sejak saat itu kami tidak lagi diizinkan memakannya (tertawa, red). Dia itu... Dia orang yang baik, saya menyukainya, tetapi dia punya metode 'ala Hitler'. Saat kami pergi bertanding ke luar kandang, di hotel kami dipisahkan; para pemain berkumpul sendiri, sementara semua orang lainnya tetap di luar. Pelindung lutut dan siku wajib dipakai saat latihan, baik ketika suhu di bawah nol maupun 35 derajat. Tiga hari sebelum pertandingan, beberapa pemain pergi ke konser hingga pukul 23.00... Dia punya asisten, atau mata-mata jika Anda mau menyebutnya begitu, yang melapor kepadanya. Dia membuat keributan besar sehingga pada pertandingan berikutnya, tak satu pun dari lima atau enam pemain itu diizinkan turun ke lapangan."

Kisah lain tentang Conceiçao, saat ia baru ditunjuk sebagai pelatih AC Milan: "Dia terlambat 40 menit untuk pertemuan pertama; semua pemain dan jajaran manajemen menunggunya, sementara dia berada di kantornya. Dia hanya ingin menunjukkan kepada semua orang siapa yang berkuasa. Dia sengaja melakukannya (tertawa, red)."