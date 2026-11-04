Paulo Fonseca tinggalkan Lyon untuk melatih Sporting, klub Ligue 1 itu kecam kepergiannya yang “tak terduga” di tengah musim

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Paulo Fonseca resmi ditunjuk sebagai pelatih baru Sporting setelah secara mendadak meninggalkan Lyon pada pertengahan musim. Klub Prancis itu menyatakan penyesalan mendalam atas kepindahan tak terduga tersebut. Untuk merekrutnya, Sporting membayar kompensasi sebesar €5 juta.

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Fonseca resmi kembali melatih Sporting

Fonseca resmi ditunjuk sebagai pelatih baru Sporting, mengakhiri masa kepelatihannya yang sukses di Lyon setelah lebih dari satu setengah tahun. Pelatih asal Portugal berusia 53 tahun itu kembali ke tanah airnya untuk menangani skuad yang sangat kompetitif.

Ia datang untuk menggantikan Rui Borges secara permanen sebagai pelatih klub asal Lisbon tersebut. Sporting baru-baru ini membuka jalan bagi penunjukan besar ini di tengah padatnya jadwal musim berjalan. Pada Minggu, klub mengumumkan bahwa mereka telah secara resmi memulai pembicaraan untuk mengakhiri kontrak Borges. Langkah administratif yang cepat itu memungkinkan Fonseca langsung mengisi posisi pelatih yang kosong.

Lyon ungkapkan penyesalan mendalam

Pergantian pelatih yang mendadak ini tentu meninggalkan kekecewaan di Prancis. Namun, Lyon mendapatkan kompensasi wajib sebesar €5 juta dari Sporting untuk resmi melepas pelatih mereka. Kepindahan mendadak di tengah musim itu jelas membuat klub Prancis tersebut benar-benar tidak siap.

Dalam pernyataan resmi yang bernada emosional, Lyon menegaskan bahwa mereka "sangat menyesalkan" "keputusan tak terduga" Fonseca. Petinggi klub secara khusus mengungkapkan rasa frustrasi yang mendalam atas keadaan di balik kepindahan tersebut. Mereka menekankan kekecewaan atas kepergiannya, terutama karena "waktunya di tengah musim".

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Perubahan penting dalam karier di tengah musim

Fonseca tiba di klub barunya ketika Sporting sudah berada dalam posisi bagus untuk memperebutkan gelar-gelar utama di berbagai ajang musim ini. Sporting saat ini menempati posisi ketiga dalam persaingan gelar Liga Portugal yang sangat ketat.

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Selain itu, klub Portugal tersebut berada di posisi keenam klasemen Liga Champions setelah mengumpulkan sembilan poin sejauh ini. Fonseca diharapkan dapat mempertahankan performa kuat tersebut di kompetisi Eropa. Sementara itu, ia meninggalkan Lyon yang tengah berjuang dalam kompetisi yang mereka ikuti. Klub Prancis itu saat ini berada di posisi ketiga Ligue 1 dan menempati peringkat ke-12 klasemen Liga Europa dengan cukup nyaman.

Maciel ambil alih tugas di Prancis

Seiring kepergian Fonseca ke Lisbon, Lyon segera mengambil langkah untuk mengisi kekosongan di kursi pelatih. Jorge Maciel, yang sebelumnya menjadi asisten kepercayaan Fonseca, akan mengambil alih tugas tersebut. Maciel kini akan menangani tim utama untuk sementara waktu hingga ada keputusan lebih lanjut. Ia mendapat tugas berat untuk menjaga kestabilan tim sementara jajaran direksi memulai pencarian menyeluruh untuk mencari pengganti permanen.

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Di Portugal, Fonseca akan berupaya segera bekerja efektif bersama para pemain barunya. Ia mengambil alih skuad Sporting yang bertalenta dan membidik gelar-gelar utama musim ini.