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TSG 1899 Hoffenheim v Olympique Lyonnais - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD3Getty Images
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

Paulo Fonseca tinggalkan Lyon untuk melatih Sporting, klub Ligue 1 itu kecam kepergiannya yang “tak terduga” di tengah musim

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Paulo Fonseca resmi ditunjuk sebagai pelatih baru Sporting setelah secara mendadak meninggalkan Lyon pada pertengahan musim. Klub Prancis itu menyatakan penyesalan mendalam atas kepindahan tak terduga tersebut. Untuk merekrutnya, Sporting membayar kompensasi sebesar €5 juta.

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Fonseca resmi kembali melatih Sporting

Fonseca resmi ditunjuk sebagai pelatih baru Sporting, mengakhiri masa kepelatihannya yang sukses di Lyon setelah lebih dari satu setengah tahun. Pelatih asal Portugal berusia 53 tahun itu kembali ke tanah airnya untuk menangani skuad yang sangat kompetitif.

Ia datang untuk menggantikan Rui Borges secara permanen sebagai pelatih klub asal Lisbon tersebut. Sporting baru-baru ini membuka jalan bagi penunjukan besar ini di tengah padatnya jadwal musim berjalan. Pada Minggu, klub mengumumkan bahwa mereka telah secara resmi memulai pembicaraan untuk mengakhiri kontrak Borges. Langkah administratif yang cepat itu memungkinkan Fonseca langsung mengisi posisi pelatih yang kosong.

Lyon ungkapkan penyesalan mendalam

Pergantian pelatih yang mendadak ini tentu meninggalkan kekecewaan di Prancis. Namun, Lyon mendapatkan kompensasi wajib sebesar €5 juta dari Sporting untuk resmi melepas pelatih mereka. Kepindahan mendadak di tengah musim itu jelas membuat klub Prancis tersebut benar-benar tidak siap.

Dalam pernyataan resmi yang bernada emosional, Lyon menegaskan bahwa mereka "sangat menyesalkan" "keputusan tak terduga" Fonseca. Petinggi klub secara khusus mengungkapkan rasa frustrasi yang mendalam atas keadaan di balik kepindahan tersebut. Mereka menekankan kekecewaan atas kepergiannya, terutama karena "waktunya di tengah musim".

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Perubahan penting dalam karier di tengah musim

Fonseca tiba di klub barunya ketika Sporting sudah berada dalam posisi bagus untuk memperebutkan gelar-gelar utama di berbagai ajang musim ini. Sporting saat ini menempati posisi ketiga dalam persaingan gelar Liga Portugal yang sangat ketat.

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Selain itu, klub Portugal tersebut berada di posisi keenam klasemen Liga Champions setelah mengumpulkan sembilan poin sejauh ini. Fonseca diharapkan dapat mempertahankan performa kuat tersebut di kompetisi Eropa. Sementara itu, ia meninggalkan Lyon yang tengah berjuang dalam kompetisi yang mereka ikuti. Klub Prancis itu saat ini berada di posisi ketiga Ligue 1 dan menempati peringkat ke-12 klasemen Liga Europa dengan cukup nyaman.

Maciel ambil alih tugas di Prancis

Seiring kepergian Fonseca ke Lisbon, Lyon segera mengambil langkah untuk mengisi kekosongan di kursi pelatih. Jorge Maciel, yang sebelumnya menjadi asisten kepercayaan Fonseca, akan mengambil alih tugas tersebut. Maciel kini akan menangani tim utama untuk sementara waktu hingga ada keputusan lebih lanjut. Ia mendapat tugas berat untuk menjaga kestabilan tim sementara jajaran direksi memulai pencarian menyeluruh untuk mencari pengganti permanen.

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Di Portugal, Fonseca akan berupaya segera bekerja efektif bersama para pemain barunya. Ia mengambil alih skuad Sporting yang bertalenta dan membidik gelar-gelar utama musim ini.

Mengawali karier sebagai penulis magang di GOAL Indonesia pada awal 2021, Yosua kemudian diangkat menjadi jurnalis di tahun yang sama dan hingga kini konsisten menulis dengan fokus utama pada Real Madrid serta jagat La Liga Spanyol.

Lahir dan besar di Salatiga, kecintaan Yosua pada sepakbola berakar pada klub lokal, PSISa Salatiga serta PSIS Semarang. Namun, perjalanan cintanya tidak berhenti di sana. Aksi duo kidal Real Madrid, Raul Gonzalez dan Guti Hernandez, memperkenalkan Yosua pada dunia sepakbola Eropa dan menumbuhkan rasa kagum yang kemudian berkembang menjadi spesialisasi profesional.

Terjun meliput langsung Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia menjadi salah satu pengalaman paling berkesan baginya. Di turnamen itu, Yosua berkesempatan bertemu sekaligus mewawancarai para wonderkid yang kini mulai bersinar di level elite: Marc Guiu, Franco Mastantuono hingga Claudio Echeverri.

Bidang keahlian Yosua di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Mengulas dunia La Liga Spanyol, khususnya Real Madrid

  • Analisis preview pertandingan dengan pendekatan taktik dan naratif

  • Editorial sepakbola internasional

  • Penelusuran pemain muda dan perkembangan talenta global

 

XI Sepanjang Masa Yosua (4-3-3): Iker Casillas; Dani Alves, Sergio Ramos, Carles Puyol, Roberto Carlos; Luka Modric, Guti Hernandez, Xavi Hernandez; Lionel Messi, Raul Gonzalez, Cristiano Ronaldo