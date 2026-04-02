Paulo Dybala dapat bergabung dengan klub di luar Eropa dalam tiga bulan ke depan

Sangat mungkin bahwa Paulo Dybala (32) tidak akan lagi bermain di Eropa setelah musim ini, demikian dilaporkan oleh jurnalis transfer César Luis Merlo. Flamengo berencana segera menawarkan kontrak menggiurkan kepada pemain asal Argentina tersebut, sementara Boca Juniors berharap ia akan kembali secara spektakuler ke tanah kelahirannya.

Klub yang bertanding di La Bombonera ini terutama mengandalkan kisah romantis untuk menarik perhatian. Dybala bisa kembali ke negara tempat ia pernah membela timnas dalam 40 pertandingan setelah 14 musim berlalu.

Flamengo secara finansial memiliki tawaran yang lebih menggiurkan. Klub Brasil tersebut baru saja membayar biaya transfer sebesar 42 juta euro pada musim dingin lalu untuk mendatangkan Lucas Paquetá dari West Ham United.

Setidaknya, tampaknya Dybala akan hengkang dari AS Roma. Pemain kidal ini kontraknya akan habis setelah empat musim dan karenanya bisa didatangkan secara gratis.

Dybala, yang memainkan pertandingan internasional terakhirnya pada 2024, telah tampil dalam 135 pertandingan resmi untuk Roma. Dalam pertandingan tersebut, ia mencetak 45 gol dan 26 assist.

Hanya keajaiban yang bisa membuat Dybala tetap bertahan di Roma. Saat ini, tidak ada pembicaraan antara kedua belah pihak.

Jika Dybala belum ingin kembali ke Amerika Selatan, Süper Lig juga bisa menjadi opsi. Di klub-klub seperti Galatasaray dan Fenerbahçe, ia kemungkinan tidak perlu mengurangi gajinya saat ini, yang mencapai sekitar 8 juta euro.