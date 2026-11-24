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Paul Scholes melontarkan kritik keras kepada Lisandro Martinez. Ia menuduh bek Manchester United itu berbuat curang terhadap rekan-rekan setimnya saat kalah 4-0 dari Liverpool pada Minggu. Mantan gelandang itu juga mempertanyakan kemampuan fisik seluruh skuad Mauricio Pochettino setelah penampilan buruk mereka dalam bertahan di Anfield.

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Scholes kritik Martinez setelah dipermalukan di Anfield

Scholes menuduh Martinez berbuat curang terhadap rekan-rekan setimnya dalam kekalahan 4-0 yang menyakitkan dari Liverpool di Anfield pada Minggu. Hasil buruk itu menjadi awal terburuk bagi manajer baru Pochettino setelah menggantikan Michael Carrick. Meski Leny Yoro menerima kartu merah pada awal pertandingan , Pochettino tentu mengharapkan perlawanan yang jauh lebih kuat dari skuad yang diwarisinya. Sebaliknya, Manchester United kembali ambruk dengan cara yang sudah familier, kebobolan empat gol dan menjadi tim dengan pertahanan paling mudah dibobol di antara lima liga top Eropa musim ini.

Martinez, yang sebelumnya mengkritik jajaran petinggi United karena tidak mendatangkan cukup banyak pemain berbakat, menjadi sasaran utama kemarahan Scholes. Pemain timnas Argentina itu dinilai sangat bertanggung jawab atas gol Rio Ngumoha pada babak kedua setelah melakukan upaya setengah hati untuk menghentikan Bradley Barcola di dekat lingkaran tengah.

Mantan gelandang pertanyakan kecocokan sang bek untuk Liga Primer

Berbicara dalam The Good, The Bad & The Football, yang disponsori oleh Midnite, Scholes tak menahan kritiknya saat menganalisis insiden yang mengakhiri peluang sekecil apa pun bagi United untuk bangkit. Ia menyoroti Martinez bersama dua bek lainnya, Harry Maguire dan Matthijs de Ligt, karena gagal berlari kembali untuk bertahan dengan semestinya.

“Pada gol ketiga kemarin, ada Maguire, De Ligt, dan Martinez. Itu sama saja dengan berbuat curang dalam permainan karena dia [Martinez] tidak mau berlari kembali,” kata Scholes. “Secara fisik, dia tidak cocok untuk Liga Primer. Memang tidak, dan kita semua sudah mengatakan itu tiga atau empat tahun lalu ketika dia direkrut pada era Ten Hag.”

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Scholes soroti kurangnya kemampuan atletik skuad

Di luar kesalahan individu, Scholes mengungkapkan kekhawatiran mendalam terhadap kondisi fisik dan kemampuan atletik seluruh skuad United dibandingkan para rival mereka di liga domestik. Ia membandingkan penampilan United yang lamban dengan tingkat kebugaran tinggi yang baru-baru ini dilihatnya dari Brighton.

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“Masalah besar yang kami hadapi adalah kondisi fisik dan kemampuan atletik kelompok pemain ini dibandingkan semua tim lain,” jelas Scholes. “Saya bilang beberapa pekan lalu saat menonton Brighton bermain bahwa mereka sekarang adalah tim papan atas. Mereka seharusnya menang lagi kemarin dengan peluang-peluang yang mereka miliki, tetapi saya belum pernah melihat tim yang begitu bugar.

“Intensitasnya luar biasa. Saat menonton United, sulit bagi saya membayangkannya karena mereka sangat jauh dari apa yang saya lihat pada Brighton. Saya rasa ini bukan soal kesungguhan. Menurut saya, mereka memang tidak punya pemain dengan kemampuan atletik seperti itu. Saya rasa mereka bisa berlatih sekeras mungkin.”

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Pochettino hadapi tugas besar membenahi pertahanan yang rapuh

Martinez dan rekan-rekannya di lini belakang kini akan berada di bawah sorotan tajam untuk membuktikan kemampuan fisik dan komitmen mereka dalam beberapa pekan mendatang. Cara Pochettino mengatasi kurangnya kemampuan atletik skuad dan memulihkan harga diri tim setelah kekalahan telak di Anfield akan menentukan tahap awal masa kepemimpinannya.