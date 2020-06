Paul Ripke: Jurgen Klopp Adalah George Clooney-nya Sepakbola

Ripke merasa Klopp di panggung sepakbola berada di level yang sama dengan Clooney dalam berakting.

Fotografer terkenal asal Jerman, Paul Ripke, menjajarkan manajer Jurgen Klopp dengan bintang Hollywood, George Clooney.

Menurut Ripke, kepribadian dan kemampuan manajerial Klopp adalah yang paling menarik di Liga Primer Inggris.

Ripke, yang sempat menjadi fotografer bintang Formula 1 Nico Rosberg dan Lewis , mulai beken setelah menjadi juru foto timnas Jerman kala menjuarai Piala Dunia 2014 di Brasil.

Dari situ kariernya di bidang fotografi melesat. Ia kemudian dipercaya menjadi fotografer sejumlah atlet dan insan olahraga terkenal dunia. Ya, salah satunya adalah Klopp.

"Jurgen Klopp adalah sosok yang sangat menonjol,” ucap Ripke kepada Goal, Kamis (4/6).

“Entah bagaimana dia seperti bermain dalam liga di atas Liga Champions [Eropa], di 'Liga Champions Dunia' atau apalah.”

“Klopp adalah George Clooney-nya sepakbola, dia berada di level yang sama dengan Clooney dalam berakting.”

Clooney mulai dikenal luas sejak berperan sebagai Dr. Doug Ross dalam serial televisi terkenal "ER" pada 1994.

Ocean’s Eleven (2001), Up In The Air (2009), dan Gravity (2013) menjadi salah tiga film terbaik aktor yang identik dengan rambut penuh uban itu.

“Saya sangat terkesan dengan sikapnya. Saya pikir itu gila ketika dia bercanda dengan saya, dua hari setelah kami bersama selama lima menit. Dia ingat apa yang saya kenakan, hal-hal seperti itu lah.”

“Tentu, saya tidak ingin hanya mengambil foto sesi latihan yang membosankan saat saya berada di . Saya ingin mendapatkan foto Klopp di jalan seperti The Beatles, itu akan jauh lebih baik, tetapi dia tidak menginginkan itu.”

“Jadi, saya mencoba menipunya, seperti yang sudah saya lakukan pada banyak orang lain.”

“Saya setuju dengan seorang penjaga bahwa dia akan membukakan pintu belakang area pelatihan. Itu adalah jalan tepat di sebelah kamp latihan. Itu tampak mewakili kota-kota di Inggris dan itu sudah cukup.”

“Jadi saya menggiring dia ke sana, tetapi dalam perjalanan dia tiba-tiba menatap saya dan berkata: 'Paul, saya tahu persis apa yang sedang kamu coba lakukan, lupakan saja’.

“Saya hanya berpikir, padahal itu tidak terlalu mencolok. Tetapi, dia secara intuitif tahu apa yang akan saya lakukan.”

“Pada momen itu, saya yakin bahwa dia juga akan segera menyadari ketika ada pemain yang berbicara omong kosong, dia memiliki kecerdasan emosional. Dia juga sedikit tahu tentang sepakbola!,” pungkasnya, berseloroh.