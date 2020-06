Paul Pogba Berurusan Dengan Polisi Jelang Duel Tottenham Hotspurs-Manchester United

akan menjalani restart Liga Primer Inggris malam ini dengan menghadapi Hotspur. Namun laga itu belum juga berjalan, bintang The Red Devils Paul Pogba terlibat masalah dengan polisi.

The Sun memberitakan, mobil Rolls-Royce milik Pogba harus disita oleh polisi setelah sang gelandang kedapatan mengendarai kendaraan dengan plat nomor Prancis.

Kepolisian Greater Manchester tampak menepikan mobil yang dikendarai sang gelandang, lalu mobil mewah pemain juara Piala Dunia 2018 itu diangkut ke bagian belakang mobil patroli di A4538 dekat Hale, Cheshire.

Sebagaimana aturan yang berlaku, mobil asing yang telah berada di Inggris selama lebih dari enam bulan harus didaftarkan ke DVLA dan wajib dilengkapi dengan plat UK.

Dari gambar yang beredar menunjukkan mobil sang bintang menepi di dekat rumahnya pada pukul 1 siang waktu setempat, Kamis lalu.

“Sekira pukul 12.55, polisi yang melakukan patroli rutin di daerah Trafford menghentikan kendaraan di Hale Road. Kendaraan itu disita atas Pasal 165 UU Lalu Lintas Jalan. Seorang pria berusia 27 tahun telah dilaporkan mengemudi karena tidak sesuai dengan SIM Inggris,” bunyi pernyataan pihak Greater Manchester.

