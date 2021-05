Paul Pogba Jadi Starter, Statistik Kemenangan Manchester United Justru Lebih Rendah

Pogba bercanda bahwa dia seharusnya menjadi salah satu pemain pengganti di Old Trafford.

Gelandang Manchester United Paul Pogba bercanda bahwa dia seharusnya ditempatkan di bangku cadangan di masa yang akan datang setelah melihat sebuah statistik tentang performa klub.

Ketika Pogba ada di starting XI, The Red Devils hanya memiliki 1,9 poin per pertandingan, sedangkan ketika bintang asal Prancis itu ada di bangku cadangan, United rata-rata mendapat 2,2 poin per pertandingan.

Berkaca pada statistik itu, Pogba bercanda bahwa ia seharusnya dianggap sebagai pemain pengganti United dalam kasus itu, meski dia mengatakan hal itu bisa sebagai tantangan buat dirinya untuk diraih.

Ketika sebuah data statistik ini diberikan kepadanya oleh Canal+, Pogba bercanda: "Jadi, Anda harus menempatkan saya di bangku cadangan! Saya belum pernah melihat statistik ini. Jika tim ini tampil bagus tanpa saya, saya akan sangat mengerti bahwa pelatih akan menempatkan saya di bangku cadangan."

"Bagaimana pun, ini adalah tantangan yang bagus buat saya. Saya berharap itu beralih ke sisi yang lain. Saya berharap orang-orang akan menang lebih banyak dengan saya daripada tanpa saya."

Pada musim ini, Pogba diminta bermain dengan peran yang lebih ke dalam karena ada pengaruh Bruno Fernandes di dalam starting XI.

Pogba mengaku tidak peduli untuk memberikan kontribusi yang memenangkan pertandingan seperti gol dan assist.

"Saya berusaha sepenting mungkin, meski jauh dari tujuan," ujar Pogba lagi.

"Saya memiliki kualitas lain selain menjadi penentu kemenangan di pertandingan. Saya bermain lebih ke dalam di lapangan dan lebih bertahan. Ini adalah peran N'Golo Kante."

"Saya baik-baik saja. Secara fisik, saya merasa lebih baik."