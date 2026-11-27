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Mantan gelandang Manchester United Paul Pogba menyampaikan pesan tegas kepada bekas klubnya agar berhenti terpaku pada kejayaan masa lalu. Di tengah awal buruk Manchester United bersama Mauricio Pochettino, Pogba yakin jalan kembali ke puncak dapat ditemukan di London utara.

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Krisis di Old Trafford berujung pergantian pelatih

Manchester United berada di peringkat ke-19 Liga Primer dengan delapan poin dari 11 pertandingan, membuat mereka terlibat dalam persaingan menghindari degradasi sejak awal musim. Setelah gagal meraih trofi dalam dua musim terakhir, klub memecat Michael Carrick saat jeda internasional.

Pochettino datang untuk segera membalikkan keadaan , tetapi kiprahnya diawali kekalahan telak 4-0 dari Liverpool. Timnya menunjukkan sedikit peningkatan pada Rabu malam dengan meraih hasil imbang 2-2 di Liga Champions saat bertandang ke Sporting.

Pogba dukung Pochettino dan minta kesabaran

Berbicara kepada talkSPORT, Pogba mendukung penunjukan Pochettino sekaligus menyatakan simpati kepada Carrick. Menurutnya, skuad membutuhkan stabilitas internal, bukan solusi cepat lainnya.

“Saya senang Pochettino datang ke sana karena menurut saya dia pelatih hebat. Saya juga sedih untuk Michael Carrick karena saya rasa dia tidak punya cukup waktu untuk menunjukkan dan membuktikan kemampuannya,” kata Pogba. “Namun, menurut saya kita hanya perlu memberi tim ini waktu. Kita tahu ada banyak penggemar di seluruh dunia, dan kita semua ingin Man United menang serta berpikir mereka harus mengganti pelatih.

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“Menurut saya, setelah pernah berada di sana, tim ini membutuhkan waktu. Mereka perlu membenahi persoalan di dalam klub. Semua orang harus sejalan dan memberi pelatih waktu untuk menjalankan rencananya. Para pemain juga harus tampil baik dan memahami pelatih. Dengan begitu, mereka bisa mencapai sesuatu, seperti Arsenal.”

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Mengapa pembangunan kembali Arsenal bisa menjadi contoh

Pogba menunjuk pembangunan kembali Arsenal di bawah Mikel Arteta sebagai contoh bagi bekas klubnya. Setelah mencapai puncak kejayaan bersama Thierry Henry, Arsenal lama tidak meraih gelar sebelum kembali bersaing memperebutkannya.

“Arsenal menjalani masa yang hebat bersama Thierry Henry. Mereka memiliki [era] yang hebat, mencapai final Liga Champions, dan menjuarai Liga Primer. Lalu mereka butuh waktu [lama] [sebelum] menang lagi. Berapa tahun berlalu [sejak] terakhir kali Arsenal menjuarai Liga Primer?” kata Pogba. “Namun, tekanan terhadap mereka jauh lebih kecil, meski saya tahu Arsenal klub besar dan ini Manchester United yang sedang kita bicarakan. Arsenal dibiarkan mencari jalan sendiri untuk kembali ke puncak.

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“Dan menurut saya, hanya itulah yang dibutuhkan Manchester United. Kita harus berhenti membicarakan mereka seolah-olah mereka masih tim yang sama seperti dahulu. Kita harus menghormati mereka, membiarkan mereka berkembang lagi, dan kembali ke puncak.”

Perjuangan berat untuk keluar dari zona degradasi

Pochettino harus segera membawa skuadnya keluar dari zona degradasi setelah hanya mengumpulkan delapan poin dari 11 pertandingan liga. Melanjutkan hasil imbang melawan Sporting di Liga Champions pada Rabu akan sangat penting saat ia berupaya menerapkan gagasannya dan mengakhiri paceklik trofi selama dua musim tanpa dibebani ekspektasi masa lalu.