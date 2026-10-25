Paul Merson puji Martin Odegaard yang ‘luar biasa’ setelah kapten Arsenal itu menjadi otak di balik kemenangan krusial atas Everton

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Paul Merson memberikan pujian khusus kepada Martin Odegaard setelah Arsenal meraih kemenangan mudah atas Everton dalam laga Liga Primer di Emirates. Mantan gelandang itu menilai pemain asal Norwegia tersebut menjadi sosok paling menonjol di tim asuhan Mikel Arteta yang tengah memburu gelar juara musim ini.

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Arsenal raih kemenangan nyaman di kandang

Arsenal menyamai perolehan poin Manchester City di puncak klasemen Liga Primer Inggris setelah meraih kemenangan 2-0 atas Everton. Ezri Konsa menyambar bola untuk membuka skor pada menit ketujuh sekaligus mencetak gol pertamanya bagi klub sejak bergabung dari Aston Villa.

Gabriel Magalhaes kemudian menggandakan keunggulan pada babak kedua untuk memastikan tiga poin di Emirates. Pada akhirnya, tuan rumah menghukum tim tamu yang kurang tajam di sepertiga akhir lapangan.

Merson pilih Odegaard sebagai pemain paling menonjol

Selepas kemenangan itu, mantan gelandang Arsenal Merson menyebut Odegaard sebagai pemain paling menonjol musim ini. Pemain asal Norwegia itu mengatur permainan di lini tengah, melanjutkan performa apiknya dari laga tengah pekan melawan Bayern Munich. Berbicara di Sky Sports, Merson melontarkan pujian kepada pengatur serangan Arsenal itu.

“Menurut saya Odegaard tampil luar biasa, jika harus memilih seseorang,” jelasnya. “Dia punya segalanya, sangat nyaman menguasai bola, kaki kirinya hebat, dia pemain yang sangat, sangat bagus. Ketika dia sedang tampil bagus, seperti sepanjang musim ini, kepercayaan dirinya tinggi. Bagi saya, dialah pemainnya.”

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Everton gagal menghukum tuan rumah

Meski skor akhir menunjukkan sebaliknya, Arsenal tidak sepenuhnya mendominasi laga melawan tim asal Merseyside itu. Penyelamatan apik Jordan Pickford sempat menggagalkan peluang tuan rumah, sebelum Konsa mencoba peruntungannya dan menyambar bola muntah dari jarak dekat.

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“Saya tidak akan bilang laga itu mudah, mudah, karena itu tidak menghormati Everton, tetapi Arsenal bermain dengan nyaman,” kata Merson. “Jordan Pickford melakukan penyelamatan bagus dan Konsa mencoba peruntungannya, datang lalu menyambar bola dari jarak 0,9 meter. Setelah itu Anda berpikir Arsenal akan mencetak empat, lima, atau enam gol, tetapi itu tidak terjadi. Everton bermain bagus setelahnya, memainkan sepakbola yang enak ditonton.

“Everton hanya tidak punya ancaman yang benar-benar nyata. Thierno Barry mendapat peluang yang sangat bagus dan pertandingan akan berbeda jika bola itu masuk. Arsenal kemudian mencetak satu lagi gol yang sangat bagus melalui Gabriel.”

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Duel besar melawan Liverpool menanti Arsenal

Tim asal London utara itu kini akan mengalihkan perhatian untuk sementara ke kompetisi piala. Arsenal bertandang ke markas klub League Two Fleetwood Town pada putaran keempat Piala Carabao, Selasa malam. Setelah laga tengah pekan itu, skuad Arteta menghadapi ujian besar untuk membuktikan kemampuannya di kompetisi domestik. Mereka akan kembali berfokus pada Liga Primer Inggris untuk duel yang sangat dinantikan melawan Liverpool di Anfield, Minggu depan.