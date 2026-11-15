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Pemain muda Barcelona, Pau Cubarsi, menyebut tiga bek yang membentuk kiprahnya yang melesat hingga ke puncak sepak bola dunia. Talenta sensasional yang masih remaja ini, yang baru-baru ini merasakan kejayaan di Piala Dunia bersama Spanyol, mengungkapkan kekaguman yang mengejutkan terhadap seorang ikon Liverpool, selain dua sosok legendaris dalam sejarah Camp Nou.

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Cubarsi ungkap sosok inspirasinya setelah tahun penuh trofi

Dalam wawancara dengan The Athletic, pemain muda timnas Spanyol itu mengenang sosok-sosok yang memengaruhi perkembangan pesatnya. Pengakuan tersebut datang setelah tahun luar biasa ketika Cubarsi membantu Spanyol menjuarai Piala Dunia 2026 sekaligus meraih penghargaan pemain muda terbaik turnamen.

Di level klub, pemain remaja itu juga baru-baru ini meraih penghargaan bergengsi Golden Boy, yang diberikan surat kabar Italia Tuttosport kepada talenta U-21 paling menonjol di dunia sepakbola. Selain itu, ia finis di peringkat ke-12 dalam klasemen Ballon d'Or sebagai bek tengah dengan posisi tertinggi dan menempati posisi kedua dalam pemilihan Trofi Kopa, di belakang rekan setimnya di Barcelona, Lamine Yamal, yang memenangi penghargaan itu untuk tahun ketiga berturut-turut.

Bek Barcelona ungkap kekaguman kepada Puyol, Pique, dan Van Dijk

Ketika diminta menyebutkan panutan terbesarnya, Cubarsi menyoroti kelebihan berbeda dari dua mantan pilar Camp Nou serta kekagumannya dalam beberapa tahun terakhir kepada bintang asal Belanda milik Liverpool. Ia juga menjelaskan standar tinggi yang ia tetapkan untuk dirinya sendiri.

“Panutan saya adalah Puyol dan Gerard Pique. Saya menyukai kedua tipe itu: bek yang tangguh dan bek yang piawai memainkan bola. Pique lebih banyak berperan dalam membangun serangan, tetapi Puyol sangat penting dari segi mentalitas dan karakter,” jelas Cubarsi.

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“Dalam beberapa tahun terakhir, saya juga sangat mengagumi Virgil van Dijk dari Liverpool. Namun, saya juga sering menilai diri sendiri dan menganalisis penampilan saya.

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“Saya sangat kritis terhadap diri sendiri ketika melakukan kesalahan. Selama pertandingan, Anda menyadari setiap tindakan, apakah Anda melakukannya dengan baik atau tidak. Saya menuntut banyak dari diri sendiri dan memikirkan hal-hal dalam permainan saya yang bisa diperbaiki, dalam arti positif.

“Bukan berarti keesokan harinya saya kehilangan kepercayaan diri. Justru sebaliknya. Saya terus melangkah dengan pola pikir yang sama dan berusaha meminimalkan kesalahan.”

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Pemain remaja itu ingin para bek mendapat pengakuan lebih besar

Meski telah meraih penghargaan individu bergengsi, Cubarsi yakin pemain di posisinya jarang mendapat apresiasi yang sama seperti para penyerang. Saat merayakan keberhasilannya meraih Golden Boy, ia mengakui penghargaan itu menegaskan kemajuannya bersama klub dan tim nasional.

“Ketika Anda masih muda, penghargaan seperti Golden Boy atau Trofi Kopa (penghargaan U-21 dari Ballon d'Or) adalah impian, dan saya sangat senang bisa memenangi penghargaan ini sekarang,” katanya. “Ini berarti musim kami bersama Barcelona dan Spanyol sangat bagus, tetapi juga menunjukkan bahwa saya berada di jalur yang tepat.”

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Namun, pemain muda itu meminta publik lebih menghargai kontribusi para pemain bertahan dalam sepakbola. “Kami para bek tidak terlalu mencuri perhatian,” katanya. “Orang-orang lebih menyukai penyerang atau pemain sayap, atau siapa pun yang mencetak gol dan memberikan assist, dan saya memahaminya. Mereka yang bermain di lini pertahanan lebih banyak melakukan pekerjaan yang tidak terlihat. Saya ingin peran kami sedikit lebih diakui. Bukan untuk saya, tetapi agar bek mana pun mendapat pujian yang pantas mereka terima, karena kami melakukan pekerjaan yang sangat penting.”

Spanyol bersiap menghadapi laga penentuan Nations League melawan Inggris

Cubarsi harus segera kembali fokus pada tugas bersama tim nasional saat Spanyol bersiap menjamu Inggris pada Minggu malam. Pertandingan itu menjadi laga terakhir mereka di fase grup Nations League, dengan Spanyol unggul tiga poin atas Inggris di puncak klasemen.