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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images
Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

Pau Cubarsi sebut bintang Liverpool yang tak terduga sebagai inspirasi utama bersama legenda Barcelona Carles Puyol dan Gerard Pique

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Pemain muda Barcelona, Pau Cubarsi, menyebut tiga bek yang membentuk kiprahnya yang melesat hingga ke puncak sepak bola dunia. Talenta sensasional yang masih remaja ini, yang baru-baru ini merasakan kejayaan di Piala Dunia bersama Spanyol, mengungkapkan kekaguman yang mengejutkan terhadap seorang ikon Liverpool, selain dua sosok legendaris dalam sejarah Camp Nou.

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Cubarsi ungkap sosok inspirasinya setelah tahun penuh trofi

Dalam wawancara dengan The Athletic, pemain muda timnas Spanyol itu mengenang sosok-sosok yang memengaruhi perkembangan pesatnya. Pengakuan tersebut datang setelah tahun luar biasa ketika Cubarsi membantu Spanyol menjuarai Piala Dunia 2026 sekaligus meraih penghargaan pemain muda terbaik turnamen.

Di level klub, pemain remaja itu juga baru-baru ini meraih penghargaan bergengsi Golden Boy, yang diberikan surat kabar Italia Tuttosport kepada talenta U-21 paling menonjol di dunia sepakbola. Selain itu, ia finis di peringkat ke-12 dalam klasemen Ballon d'Or sebagai bek tengah dengan posisi tertinggi dan menempati posisi kedua dalam pemilihan Trofi Kopa, di belakang rekan setimnya di Barcelona, Lamine Yamal, yang memenangi penghargaan itu untuk tahun ketiga berturut-turut.

Bek Barcelona ungkap kekaguman kepada Puyol, Pique, dan Van Dijk

Ketika diminta menyebutkan panutan terbesarnya, Cubarsi menyoroti kelebihan berbeda dari dua mantan pilar Camp Nou serta kekagumannya dalam beberapa tahun terakhir kepada bintang asal Belanda milik Liverpool. Ia juga menjelaskan standar tinggi yang ia tetapkan untuk dirinya sendiri.

“Panutan saya adalah Puyol dan Gerard Pique. Saya menyukai kedua tipe itu: bek yang tangguh dan bek yang piawai memainkan bola. Pique lebih banyak berperan dalam membangun serangan, tetapi Puyol sangat penting dari segi mentalitas dan karakter,” jelas Cubarsi.

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“Dalam beberapa tahun terakhir, saya juga sangat mengagumi Virgil van Dijk dari Liverpool. Namun, saya juga sering menilai diri sendiri dan menganalisis penampilan saya.

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“Saya sangat kritis terhadap diri sendiri ketika melakukan kesalahan. Selama pertandingan, Anda menyadari setiap tindakan, apakah Anda melakukannya dengan baik atau tidak. Saya menuntut banyak dari diri sendiri dan memikirkan hal-hal dalam permainan saya yang bisa diperbaiki, dalam arti positif.

“Bukan berarti keesokan harinya saya kehilangan kepercayaan diri. Justru sebaliknya. Saya terus melangkah dengan pola pikir yang sama dan berusaha meminimalkan kesalahan.”

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Pemain remaja itu ingin para bek mendapat pengakuan lebih besar

Meski telah meraih penghargaan individu bergengsi, Cubarsi yakin pemain di posisinya jarang mendapat apresiasi yang sama seperti para penyerang. Saat merayakan keberhasilannya meraih Golden Boy, ia mengakui penghargaan itu menegaskan kemajuannya bersama klub dan tim nasional.

“Ketika Anda masih muda, penghargaan seperti Golden Boy atau Trofi Kopa (penghargaan U-21 dari Ballon d'Or) adalah impian, dan saya sangat senang bisa memenangi penghargaan ini sekarang,” katanya. “Ini berarti musim kami bersama Barcelona dan Spanyol sangat bagus, tetapi juga menunjukkan bahwa saya berada di jalur yang tepat.”

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Namun, pemain muda itu meminta publik lebih menghargai kontribusi para pemain bertahan dalam sepakbola. “Kami para bek tidak terlalu mencuri perhatian,” katanya. “Orang-orang lebih menyukai penyerang atau pemain sayap, atau siapa pun yang mencetak gol dan memberikan assist, dan saya memahaminya. Mereka yang bermain di lini pertahanan lebih banyak melakukan pekerjaan yang tidak terlihat. Saya ingin peran kami sedikit lebih diakui. Bukan untuk saya, tetapi agar bek mana pun mendapat pujian yang pantas mereka terima, karena kami melakukan pekerjaan yang sangat penting.”

Spanyol bersiap menghadapi laga penentuan Nations League melawan Inggris

Cubarsi harus segera kembali fokus pada tugas bersama tim nasional saat Spanyol bersiap menjamu Inggris pada Minggu malam. Pertandingan itu menjadi laga terakhir mereka di fase grup Nations League, dengan Spanyol unggul tiga poin atas Inggris di puncak klasemen.

Ditulis olehMuhammad Zaki

Jurnalis GOAL ID

Meliput sepakbola sejak pertengahan 2021, Zaki memulai kariernya di GOAL Indonesia dengan fokus pada liputan kompetisi Eropa. Dari sana, perjalanannya mengalir ke berbagai lapis ruang redaksi: dari menulis berita harian dengan ritme cepat, menyusun analisis taktik yang rinci, hingga merangkai feature panjang tentang kisah-kisah para legenda, mereka yang mulai dilupakan sepakbola, hingga permata-permata tersembunyi yang sudah menanti untuk ditemukan dunia. Empat tahun lebih berkecimpung membuatnya terbiasa membaca detail kecil di balik sebuah pertandingan, lalu mengubahnya menjadi cerita yang bisa dinikmati pembaca.

Kecintaannya pada sepakbola berakar dari Chelsea, tepatnya ketika ia terpesona oleh sosok Gianfranco Zola—bukan hanya karena magis di kakinya, tapi juga karena nama sang legenda yang menurutnya begitu renyah di telinga. Beberapa tahun kemudian, Piala Dunia 2002 memperkenalkannya pada Oliver Kahn, penjaga gawang yang menjadi jatuh cinta kedua Zaki pada sepakbola, sekalipun Jerman pulang dengan tangan kosong kala itu.

Momen paling membekas bagi Zaki terjadi jauh lebih dekat di mata: berdiri di tribun selatan Maguwoharjo, menjadi saksi ketika PSS Sleman mengangkat trofi Divisi Utama 2013. Euforia kemenangan itu berubah getir karena dualisme membuat Si Elang Jawa gagal promosi.

Bidang keahlian Zaki di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Analisis taktik sepakbola Eropa, termasuk Premier League dan Liga Champions
  • Pandit GOAL Indonesia untuk Chelsea FC
  • Liputan berita transfer pemain & dinamika regulasi keuangan klub
  • Editorial sepakbola internasional: biografi pemain, kisah legenda, hingga talenta muda tersembunyi
  • Penilaian rating & performa pemain dengan pendekatan analitik sekaligus naratif

XI Sepanjang Masa Zaki (4-2-3-1)

Oliver Kahn; Cafu, John Terry, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini; Xavi Hernandez, Claude Makelele; Lionel Messi, Eric Cantona, Eden Hazard; Marco van Basten.

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