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Bek Barcelona Pau Cubarsi mengungkap bahwa penyesuaian taktik saat jeda babak pertama menjadi kunci kemenangan comeback 2-1 atas Atletico Madrid pada Minggu, yang kembali membawa timnya unggul tiga poin di puncak klasemen La Liga. Sang juara bangkit dari awal laga yang lesu berkat dua gol Fermin Lopez di Stadion Metropolitano, setelah Real Madrid sempat menyamai perolehan poin mereka pada Sabtu.

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Bek remaja ungkap penyesuaian saat jeda

Cubarsi mengakui tim tamu kurang padu sebelum turun minum. Mereka berupaya menyamai raihan rivalnya, Madrid, yang sehari sebelumnya mengalahkan Valencia 3-0 untuk mengoleksi 30 poin. Meski sempat tertinggal lebih dulu di ibu kota Spanyol, tim asuhan Hansi Flick bangkit untuk meraih kemenangan ke-11 dari 12 pertandingan liga kasta tertinggi musim ini. Satu-satunya kekalahan mereka di kompetisi domestik tetap terjadi saat menjamu pesaing terdekat mereka dalam El Clasico bulan lalu.

Perubahan taktik tekanan balikkan momentum di ibu kota

Atletico mendominasi awal laga. Julian Alvarez menyia-nyiakan peluang pada menit keenam saat berhadapan dengan Joan Garcia, sebelum tembakan Marc Pubill membentur mistar dan sepakan Pedri mengenai tiang. Giuliano Simeone kemudian menyelesaikan umpan silang Alvarez pada menit kesepuluh, tak lama sebelum pertandingan dihentikan selama satu menit untuk mengenang mendiang penyerang Tenerife, Jesus de Miguel. Namun, Lopez mencetak gol penyeimbang lewat tendangan melengkung tepat sebelum turun minum.

Seusai pertandingan, Cubarsi menjelaskan bagaimana tim tamu membalikkan keadaan saat jeda: "Pada babak pertama, kami tampil agak tidak padu. Mereka bermain sangat baik pada babak pertama, tetapi saat jeda kami mampu memperbaiki hal-hal yang belum kami lakukan dengan baik dan kami meraih kemenangan.

"Kami perlu menerapkan tekanan tinggi dengan lebih baik, dan pada babak kedua posisi kami sedikit lebih baik. Mereka tidak senyaman sebelumnya, dan kami lebih hadir di lini depan. Jika kami bermain baik dan memberikan segalanya dalam setiap pertandingan, kami akan menjalani musim liga yang hebat."

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Dua gol gelandang tuntaskan kebangkitan yang diraih dengan susah payah

Sebelum turun minum, tim asuhan Diego Simeone unggul tipis dalam jumlah gol harapan, 1,38 berbanding 0,84, dari tujuh percobaan dibandingkan sembilan milik raksasa Catalunya. Flick merespons saat jeda dengan memasukkan Frenkie de Jong sebagai bek kanan menggantikan Brian Farinas, lalu juga menurunkan Gavi, Eric Garcia, Andreas Christensen, dan Karim Adeyemi sebagai pemain pengganti pada babak kedua yang mereka dominasi.

Perubahan itu membuat tuan rumah hanya mampu melepaskan dua tembakan yang meleset dengan total xG 0,15 setelah pertandingan dilanjutkan, sementara pemuncak klasemen mencatatkan 10 tembakan dengan total xG 0,77. Dominasi permainan itu membuahkan hasil pada menit ke-66 ketika Lamine Yamal mengirim umpan terobosan kepada Lopez, yang menuntaskannya menjadi gol keduanya melewati Jan Oblak.

Jeda internasional hentikan sementara laju perebutan gelar

Tim asuhan Flick yang memimpin klasemen kini memasuki jeda internasional November dengan keunggulan tiga poin di puncak setelah melewati ujian berat dalam laga tandang. Sebaliknya, kekalahan kedua Atletico di liga musim ini membuat tim peringkat ketiga itu tertinggal lima poin dari pemuncak klasemen. Kedua klub akan berupaya membenahi diri selama jeda dua pekan sebelum kembali menjalani pertandingan domestik dan Eropa pada akhir bulan ini.