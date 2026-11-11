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Pato: "Cedera? Saya sangat menghormati AC Milan, tetapi mungkin situasi saat itu bisa ditangani dengan lebih baik"

AC Milan
Serie A

Diwawancarai Luca Toni untuk rubrik khusus Prime "Fenomeni", Alexandre Pato kembali membahas kiprahnya di AC Milan serta cara klub menangani berbagai cedera yang menghambatnya.

Sekarang, jika mengalami cedera, Anda langsung menjalani latihan dan tidak berdiam diri. Saya pergi ke Atlanta untuk menjalani tes selama seminggu, tetapi hanya berlatih satu hari: 12 jam

penerbangan

, seminggu di sana, 12 jam untuk pulang, lalu keesokan harinya saya terbang lagi untuk bermain di Barcelona. Dalam pertandingan itu, saya meregangkan kaki dan merasakan sesuatu pada otot fleksor: sebelumnya saya tidak beraktivitas selama seminggu dan menjalani dua penerbangan panjang. Nesta masuk ke ruang ganti dengan sangat marah dan mengatakan bahwa saya seharusnya tidak bermain. Saya sangat menghormati AC Milan yang telah memberi saya segalanya, tetapi mungkin situasi saat itu bisa ditangani dengan lebih baik. Salah satu hal yang paling menyakitkan bagi saya, dan belum pernah saya bicarakan hingga sekarang, adalah mendengar orang-orang di klub mengatakan bahwa saya tidak akan pernah bermain lagi. Itu menyedihkan, apalagi sebagai pesepakbola kami tahu bahwa klub seperti perusahaan: jika Anda tidak bermain, seseorang akan datang menggantikan Anda. Saat itu saya tidak bisa tampil ke publik dan berbicara, juga karena saya masih muda dan tidak mengerti. Dengan pola pikir saya sekarang, saya akan menangani situasi itu dengan cara berbeda."

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