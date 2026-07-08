Ibu kota Prancis, Paris, bersiap untuk memastikan keamanan selama pertandingan tim nasional Prancis melawan Maroko, yang dijadwalkan berlangsung besok malam, Kamis, dalam babak perempat final Piala Dunia 2026.

Pertandingan tersebut diperkirakan akan dimulai tepat pukul 22.00 waktu Prancis, di tengah pengamanan yang ketat untuk mengantisipasi kerumunan penonton.

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Bintang Prancis memperingatkan: Pertandingan melawan Maroko tidak akan mudah

Radio "Monte Carlo" Prancis melaporkan bahwa sekitar 5.525 kilometer dari kota Boston—yang menjadi tuan rumah pertandingan Prancis melawan Maroko di perempat final Piala Dunia—Paris tengah bersiap menyambut pertandingan yang dinanti ini.

Sementara ribuan suporter Prancis diperkirakan akan berduyun-duyun ke Stadion Gillette untuk menyaksikan pertandingan antara Les Bleus dan Singa Atlas, pihak berwenang sedang mengatur keamanan agar perayaan yang mungkin terjadi di jalan-jalan ibu kota tidak berubah menjadi kerusuhan.

Langkah-langkah dini

Meskipun pertandingan dijadwalkan dimulai pada pukul 22.00 (waktu Prancis), pihak berwenang berencana menerapkan langkah-langkah keamanan mulai pukul 21.00, menurut surat kabar "Le Parisien".

Selain itu, kepolisian juga mengeluarkan keputusan yang mengizinkan drone mereka untuk memantau jalan-jalan, seiring dengan berlangsungnya babak perempat final Piala Dunia. Langkah ini bertujuan untuk memantau insiden potensial atau para perusuh dengan lebih cepat, terutama mengingat pertandingan semifinal Piala Dunia antara Prancis dan Maroko pada Desember 2022 mengakibatkan 266 penangkapan, di antaranya 167 kasus di Paris.

Larangan penggunaan kembang api berlaku hingga 20 Juli, terutama setelah terjadinya aksi kekerasan dan pelanggaran yang terjadi setelah Paris Saint-Germain dinobatkan sebagai juara Liga Champions.

Untuk mencegah kerumunan spontan di Jalan Champs-Élysées di sela-sela pertandingan, pihak berwenang memutuskan untuk menutup sejumlah stasiun metro. Pada Jalur 6, layanan akan dihentikan antara Stasiun Charles de Gaulle-Étoile dan Trocadéro, sementara Stasiun Charles de Gaulle-Étoile juga akan ditutup untuk umum pada Jalur 1 dan 2.