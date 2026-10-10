Arsenal meraih kemenangan dramatis atas Leeds United dengan skor 2-1, pada hari Sabtu ini, dalam pekan keenam Liga Primer Inggris.

Leeds United unggul pada menit ke-55 melalui umpan silang mendatar dari sisi kiri yang dikirim oleh Jubril Gudmundsson, di mana bola melewati barisan pertahanan menuju James Justin yang menembakkannya ke gawang yang telah ditinggalkan penjaganya.

Arsenal menyamakan kedudukan pada menit ke-62 melalui umpan sundulan dari dalam kotak penalti yang dilepaskan Ben White kepada Riccardo Calafiori yang tanpa kesulitan menempatkan bola ke dalam jala.

Arsenal menambah gol kemenangan pada menit ke-70 setelah beberapa umpan di antara kaki para pemain Arsenal yang berakhir dengan umpan tumit dari Declan Rice kepada Bruno Guimaraes yang melepaskan tembakan mendatar keras yang melewati sisi kanan penjaga gawang Leeds ke dalam jala.

Dengan hasil ini Arsenal naik sementara ke puncak klasemen dengan 15 poin, sama dengan Manchester City, sementara Leeds United tetap berada di peringkat kelima dengan 9 poin.



