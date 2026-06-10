Pasukan antihuru-hara turun tangan... Empat pemain Brasil dikeluarkan saat melawan Amerika

Empat pemain dan empat anggota staf tim nasional sepak bola wanita Brasil dikeluarkan dari lapangan, setelah pertandingan persahabatan melawan Amerika Serikat berubah menjadi kekacauan besar dan keributan di kota Fortaleza, Brasil.

Tim Amerika Serikat menang (1-0), berkat gol bunuh diri yang dicetak oleh bek Isabela Chagas pada babak kedua.

Polisi anti huru-hara turun tangan untuk menenangkan situasi, setelah terjadi bentrokan antara beberapa pemain Brasil dan wasit asal Spanyol, Paula Ceboyada López, yang memimpin pertandingan tersebut. Hal ini terjadi setelah tuan rumah menyelesaikan pertandingan dengan hanya sembilan pemain, serta pelatih mereka dan tiga asisten serta staf administrasi juga dikeluarkan dari lapangan.

Baca juga

Dalam angka... Pertandingan Maroko dan Brasil adalah yang terkuat di babak penyisihan grup Piala Dunia

Kegagalan keamanan membahayakan pemain Argentina di Piala Dunia

Pelatih Brasil, Arthur Elias, yang menerima kartu kuning di babak pertama karena warna seragam yang tumpang tindih, mendapat peringatan kedua pada menit ke-77 setelah menendang bola jauh, sementara López juga mengusir beberapa anggota stafnya, menurut kantor berita "Reuters".

Bia Zanirato mendapat kartu kuning kedua setelah mendorong Emily Sonnet pada waktu tambahan, lalu Tarsiani mendapat kartu merah langsung tak lama setelahnya karena memukul Sofia Wilson dengan siku.

Penyerang Brasil, Kerolin, juga diusir karena memprotes Lopez setelah peluit akhir dibunyikan, sementara Ludmila mendapat kartu merah karena menepuk tangan kepada wasit dengan nada mengejek.

Emma Hayes, pelatih Amerika Serikat, mengatakan setelah pertandingan, "Saya sangat menghormati Brasil, dan ini adalah pengalaman yang tidak akan pernah saya lupakan."

Brasil, yang mengalahkan Amerika Serikat (2-1) pada Sabtu lalu dalam pertandingan pertama dari dua pertemuan tersebut, akan menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita tahun depan.

Lindsey Heps, gelandang AS, mengatakan, "Saya harap final Piala Dunia tidak akan seperti ini."