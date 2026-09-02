“Pasti tidak akan cukup!” Mantan pemain Bayern meragukan rencana dengan Jonas Urbig

Ketika pelatih baru timnas Jerman Jürgen Klopp mengumumkan skuad pertamanya pada 17 September, perhatian khusus tampaknya akan tertuju pada posisi penjaga gawang. Siapa yang akan menjadi nomor 1 baru di era setelah Julian Nagelsmann dan Manuel Neuer?

Thomas Helmer, juara Eropa 1996 dan mantan pemain Bayern, memiliki favorit yang jelas. "Kalau melihat situasinya saat ini: Nübel, yang bermain sensasional di Istanbul dan jelas punya menit bermain, tentu adalah seorang kandidat," tegasnya kepada Sport1.

Alexander Nübel sedang berada dalam performa terbaik sejak kepindahannya dari FC Bayern ke Besiktas, dengan enam kali mencatatkan clean sheet dalam sembilan laga kompetitif pertamanya. Meski begitu, bagi Helmer juga masih menjadi "pertanyaan besar" siapa yang pada akhirnya akan menjadi penerus Neuer.

Sang kiper sempat merebut kembali tempat utamanya dari Oliver Baumann untuk comeback singkatnya di Piala Dunia 2026, tetapi kini telah benar-benar pensiun. Karena itu, tidak sedikit pakar yang juga mendukung Jonas Urbig, sosok yang diproyeksikan menjadi penerus Neuer di Bayern, yang sudah ikut serta di Piala Dunia sebagai kiper latihan bersama Neuer, Baumann, dan Nübel, tetapi tidak masuk dalam skuad resmi.

Namun, Helmer memandang skenario itu dengan skeptis. "Pertanyaannya adalah, seberapa banyak waktu bermain yang benar-benar akan dia dapatkan di bawah Vincent Kompany," katanya. "Kalau sekarang hanya satu pertandingan piala melawan Osnabrück - dan saya sama sekali tidak bermaksud meremehkan - jelas itu tidak akan cukup."

Ter Stegen menuju comeback di timnas Jerman?

Meski di Munchen ditekankan bahwa Urbig seharusnya mendapatkan menit bermain di belakang kiper utama Neuer, Helmer menilai itu belum cukup untuk mengisi posisi sebagai nomor 1 baru di tim nasional Jerman. "Di posisi penjaga gawang, Anda membutuhkan seseorang yang bermain secara reguler," ujarnya.

Profil seperti itu akan dipenuhi oleh Marc-Andre ter Stegen, yang setelah cedera jangka panjangnya pada musim lalu dan setelah kepindahannya ke Amsterdam kini menjadi pemain inti di Ajax. "Itu adalah percakapan yang benar-benar sangat bagus. Bagi saya pribadi, sekarang saya hanya harus berusaha tetap sehat. Saya rasa itu yang paling penting," katanya kepada RTL dan Sky tentang pertukaran pertamanya dengan Klopp.