Parrott mencetak gol, Mbappé gagal mengeksekusi penalti penyama kedudukan pada menit ke-94: kekalahan pertama bagi Real Madrid asuhan Mourinho di Sevilla melawan Real Betis

Pada jornada keempat LaLiga, setelah tiga kemenangan beruntun, José Mourinho menelan kekalahan pertama sejak kembali menangani Real Madrid: laga berakhir 1-0 untuk Real Betis di Estadio Benito Villamarin, dengan gol penentu dicetak rekrutan baru Troy Parrott, penyerang Irlandia yang masuk sebagai pemain pengganti 13 menit sebelumnya dan mencetak gol pada menit ke-81.





Di akhir laga, peluang besar datang untuk Real Madrid, tetapi Mbappè gagal mengeksekusi penalti penyeimbang pada menit ke-94, yang diberikan setelah pelanggaran mantan pemain Napoli, Natan, usai bola membentur mistar.





Tim asuhan Pellegrini itu pun menyamai Real Madrid dengan koleksi 9 poin, tetapi Barcelona bisa naik ke 12 poin jika menang di Barcelona pada hari Minggu.