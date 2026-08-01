Paris Saint-Germain mengalihkan perhatian mereka dengan serius ke arah Ferran Torres, setelah gagal mendapatkan Yan Diomande akibat masuknya Real Madrid ke dalam perburuan di saat-saat terakhir, yang mengacaukan rencana klub asal Paris tersebut.

Klub Prancis itu bergerak selama sepekan yang intens, dan berhasil mencapai kesepakatan awal untuk merekrut gelandang serang Mika Godts dari Ajax dan Akliouche dari Monaco, sebelum kini mulai bergerak menuju Ferran Torres.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", Paris Saint-Germain menjelaskan kepada sang pemain bahwa mereka siap memperbaiki tawaran perpanjangan kontrak apa pun yang bisa diajukan Barcelona, dan klub Prancis itu juga yakin akan kemampuannya untuk meyakinkan pemain tersebut bergabung ke skuad mereka.

Klub Prancis itu memperlambat laju pergerakan mereka untuk merekrut sang penyerang hingga menyelesaikan transaksi-transaksi mereka di lini sayap, dan yang terpenting, urusan para pemain yang akan meninggalkan tim.

Paris Saint-Germain memang berhasil menjual penyerang Gonzalo Ramos ke Milan, sementara Kolo Muani mungkin akan hengkang ke Juventus pada akhir pekan ini.

Setelah menuntaskan tugas ini, penasihat olahraga Luis Campos akan fokus pada proses perekrutan Ferran Torres, yang menurut klub berjalan ke arah yang benar.

Kontak pertama terkait Ferran terjadi selama Piala Dunia, dan kesan Paris Saint-Germain adalah bahwa penyerang Barcelona itu setidaknya bersedia untuk mendengarkan tawaran tersebut. Sosok Luis Enrique serta proyek ekonomi dan olahraga yang kuat dari klub asal Paris itu menarik minat banyak pemain.

Pembicaraan antara kedua pihak telah berlangsung, ketertarikan pun tampak jelas, dan kini tiba waktunya menentukan tawaran finansial untuk meletakkan dasar kesepakatan.

Paris Saint-Germain tidak akan memperlakukan transaksi ini sebagai sekadar cara untuk berkelit, karena mereka menawarkan kepada Ferran kontrak selama lima tahun, dengan gaji yang jauh lebih tinggi dari yang ia terima di Barcelona.

Hal itu menjamin sang pemain mendapatkan gaji yang tinggi dan kontrak yang ditandatangani pada tahun-tahun terbaik kariernya, yang menjadi jaminan bagi masa depannya.

Paris Saint-Germain juga menyadari bahwa situasi menjadi lebih rumit, dan penampilan gemilang yang ditunjukkan Ferran selama Piala Dunia, ditambah dengan belum berhasilnya Barcelona hingga kini merekrut seorang penyerang, bisa menghambat proses ini.

Barcelona akan menekan Ferran agar tetap bertahan bersama tim, namun pertanyaannya adalah apakah waktunya sudah terlambat, setelah klub Catalan itu membiarkan urusan ini terbengkalai untuk waktu yang sangat lama.

Hal itu melukai perasaan sang pemain, setelah ia menyaksikan seluruh proses perpanjangan kontrak para pemain tim berlangsung sebelum urusannya.

Ferran memiliki hubungan yang kuat dengan Barcelona, dan ia menyadari bahwa peluangnya untuk mendapatkan lebih banyak menit bermain bisa meningkat secara signifikan jika klub tidak merekrut Julian Alvarez pada musim panas ini.

Ia juga menyadari bahwa mendapatkan tempat di Paris Saint-Germain akan sangat sulit di tengah kekuatan serangan yang dimiliki tim tersebut.

Jika Paris Saint-Germain mencapai kesepakatan dengan Torres, mereka akan memulai pembicaraan dengan Barcelona, dan kedua pihak akan terpaksa mencapai kesepakatan, karena kontrak sang pemain hanya tersisa satu tahun lagi.