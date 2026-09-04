Cara menonton Paris Saint-Germain vs Monaco dengan VPN

Gemini

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda membuat koneksi online yang aman dan terenkripsi. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara tempat pertandingan disiarkan, Anda bisa melewati pembatasan blackout dan menyaksikan tim favorit Anda secara langsung. Panduan langkah demi langkah dijelaskan lebih lanjut dalam artikel ini, atau Anda juga bisa melihat panduan VPN terbaik untuk streaming olahraga kami.

Ligue 1 - Pekan 3 4 Sep 2026 - 15.05 Parc des Princes

Pertandingan hari ini antara Paris Saint-Germain dan Monaco akan dimulai pada 4 Sept 2026, 20.05.

Panduan langkah demi langkah VPN untuk menonton Paris Saint-Germain vs Monaco hari ini

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Unduh & Instal : Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda. Hubungkan ke Server : Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS). Hapus Cache: Terkadang browser Anda masih menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau segarkan browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi pemegang hak siar Anda lalu nikmati pertandingannya.

Cara menonton di layar besar

Menonton di ponsel atau laptop tidak masalah, tetapi olahraga langsung paling pas dinikmati di layar besar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda:

Smart TV & Fire Stick: Kebanyakan TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast with Google TV memiliki aplikasi VPN bawaan. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi pada TV, masuk, dan hubungkan seperti saat Anda melakukannya di ponsel.

Apple TV, Roku & Konsol : Perangkat-perangkat ini sering kali tidak mendukung aplikasi VPN secara langsung. Solusi paling mudah adalah menggunakan Smart DNS (biasanya tersedia di pengaturan akun VPN Anda) atau Mirror/Cast stream dari ponsel atau laptop yang sudah terhubung ke VPN ke TV Anda.

Kabar tim & skuad

Luis Enrique tidak bisa menurunkan kiper Matvey Safonov dan penyerang Desire Doue karena cedera, sementara bek kiri Nuno Mendes menjalani skorsing. Proyeksi XI menempatkan Lucas Chevalier di bawah mistar, dengan Marquinhos dan Willian Pacho di bek tengah, Achraf Hakimi dan Lucas Beraldo di posisi full-back, serta lini tengah yang dibangun di sekitar Vitinha, Fabian Ruiz, dan Warren Zaire-Emery. Ferran Torres, Maghnes Akliouche, dan Khvicha Kvaratskhelia dipasang di lini serang.

Monaco bertandang ke Paris tanpa Folarin Balogun, Ansu Fati, Mohammed Salisu, dan Paul Pogba, yang semuanya tercatat mengalami cedera. Proyeksi XI Filipe Luis menempatkan Lukas Hradecky di bawah mistar, Eric Dier berduet dengan Flavio Nazinho dan Sadibou Sane di pertahanan, dengan Vanderson di bek kanan. Lamine Camara dan Denis Zakaria menjadi jangkar lini tengah bersama Aleksandr Golovin, dengan Stanis Idumbo, Mamadou Coulibaly, dan Paris Brunner di lini serang. Pembaruan akan ditambahkan mendekati kick-off jika situasinya berubah.

Performa

PSG meraih dua poin dari dua laga terakhirnya di Ligue 1, setelah bermain imbang 2-2 melawan Lille dan Rennes. Satu-satunya kemenangan dalam lima pertandingan terakhir datang saat menghadapi Aston Villa di Piala Super UEFA, yakni kemenangan 2-1, dan sebelumnya mereka kalah 1-0 dari Lens di Super Cup. Dalam lima pertandingan, PSG mencetak delapan gol dan kebobolan enam gol, tanpa sekali pun mencatatkan clean sheet dalam periode tersebut.

Monaco datang dengan kondisi yang jauh lebih baik. Mereka memenangi empat dari lima pertandingan terakhir, dengan satu-satunya kekalahan adalah kekalahan 2-0 dalam laga persahabatan melawan Coventry City pada pramusim. Dalam pertandingan kompetitif, mereka mengalahkan Marseille 2-0 di Ligue 1, memenangi kedua leg play-off kualifikasi Conference League melawan Gornik Zabrze, 2-3 di kandang lawan dan 4-1 di kandang, serta menang tipis 1-0 atas Le Havre di kandang lawan. Monaco mencetak sepuluh gol dan kebobolan dua gol dalam lima laga terakhir mereka.

Rekor pertemuan

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi di Ligue 1 pada 6 Maret 2026, dengan Monaco menang 3-1 di Parc des Princes. Sebelumnya, kedua klub bertemu dua kali di Liga Champions pada Februari 2026, dengan PSG menang 3-2 di markas Monaco dan kedua tim bermain imbang 2-2 di Paris. Dalam lima pertemuan terakhir, Monaco menang dua kali, PSG menang dua kali, dan satu laga berakhir imbang, dengan Monaco mencetak sepuluh gol berbanding sebelas gol milik PSG.

Klasemen

Di Ligue 1, Monaco saat ini berada di puncak klasemen, sementara PSG menempati posisi ke-11.