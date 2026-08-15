Transfer kiper Parma, Zion Suzuki, ke Paris Saint-Germain batal, sebagaimana diketahui antara lain oleh Fabrice Hawkins. Jurnalis transfer dari RMC Sport mengetahui PSG mencoret kepindahan tersebut karena tuntutan baru dari kubu pemain Jepang berusia 23 tahun itu. Menurut Fabrizio Romano, Aston Villa ingin segera memanfaatkannya.

PSG dan Suzuki mencapai kesepakatan lisan pada Selasa mengenai syarat-syarat pribadi. Klub Paris itu sebelumnya juga sudah mencapai kesepakatan dengan Parma, tempat ia masih terikat kontrak hingga pertengahan 2029, mengenai biaya transfer sebesar 35 juta euro.

PSG mengirim jet pribadi ke Italia pada Sabtu ini, tetapi pada akhirnya kesepakatan itu tetap batal. Agen-agen Suzuki menuntut komisi yang oleh PSG disebut 'terlalu tinggi'.

"Tuntutan itu membuat kesepakatan ini berantakan," kata Hawkins. Dengan demikian, Suzuki melihat sebuah transfer puncak benar-benar gagal terwujud, tetapi ia masih bisa mengambil langkah bagus.

Aston Villa sudah memulai negosiasi dengan Parma mengenai biaya transfer sebesar 'lebih dari 30 juta euro'. Klub Inggris itu sangat memperhitungkan kepergian Emiliano Martínez, yang diminati Juventus.

Jika Parma meraup setidaknya 30 juta, klub itu akan membukukan transfer paling menguntungkan keempat dalam sejarahnya. Hanya Hernán Crespo (56,8 juta, Lazio), Gianluigi Buffon (52,8 juta, Juventus), dan Lilian Thuram (36,1 juta, Juventus) yang pernah menghasilkan pemasukan lebih besar bagi klub tersebut.

Suzuki memulai kariernya di Urawa Red Diamonds, lalu pindah ke Sint-Truiden pada 2023. Pada 2024, klub Belgia itu menjualnya seharga 8,2 juta euro ke Parma, tempat ia berkembang menjadi salah satu kiper yang lebih baik di Serie A.

Pelatih PSG, Luis Enrique, memiliki kiper Matvey Safonov dan Lucas Chevalier, tetapi nama terakhir, yang datang dari Lille OSC pada musim panas tahun lalu dengan nilai 40 juta euro, menjalani musim pertama yang sangat tidak beruntung di PSG, kehilangan tempatnya di starting XI dari Safonov, dan kabarnya sudah boleh pergi lagi.