Paris Saint-Germain Segera Diputuskan Juara Ligue 1 Prancis 2019/20

dalam waktu dekat akan diputuskan menjadi juara Prancis menyusul pembatalan musim 2019/20 akibat pandemi virus corona.

Kabar yang dirangkum oleh Goal di Prancis menyebutkan, LFP (Ligue de Football Professionnel) telah memutuskan hal ini lewat sebuah pemungutan suara, dengan klasemen akhir ditentukan berdasarkan rata-rata poin per laga (jumlah poin dibagi jumlah laga).

LFP secepatnya akan mengumumkan keputusan ini secara resmi pada Kamis (30/4) malam waktu setempat untuk benar-benar memastikan PSG menjadi juara Ligue 1. Di klasemen saat ini, PSG sudah unggul jauh 12 poin dari peringkat kedua Olympique .

The final Ligue 1 table calculated by points per game 👇 pic.twitter.com/VTYgGo16f9