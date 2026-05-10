Paris Saint-Germain secara tidak resmi dinobatkan sebagai juara liga setelah meraih kemenangan tipis atas Stade Brest

Paris Saint-Germain secara tidak resmi dinobatkan sebagai juara Prancis pada Minggu malam. Tim asuhan Luis Enrique mendominasi sepanjang pertandingan melawan Stade Brest, namun hanya menang dengan skor 1-0. Hasil itu cukup untuk mempertahankan selisih enam poin dari peringkat kedua, RC Lens, dengan hanya dua pertandingan tersisa.

Hampir semua klub dari kompetisi Prancis turun ke lapangan pada Minggu malam, kecuali Lens. Peringkat kedua saat ini bermain pada Jumat malam dan meningkatkan tekanan pada tim Paris setelah menang 1-0 atas FC Nantes. Mereka harus menghadapi tim papan tengah Stade Brest.

Dengan susunan pemain inti yang banyak berubah, di mana banyak pemain bintang duduk di bangku cadangan, PSG mendominasi sepanjang pertandingan. Namun, tim tuan rumah menemui hambatan tak terduga: kiper Grégoire Coudert. Kiper Prancis itu mempertahankan timnya dalam pertandingan untuk waktu yang lama dan melihat tim pemuncak klasemen terus-menerus membombardir gawang - namun tanpa hasil. PSG menguasai bola selama 67% waktu pertandingan dan melepaskan tak kurang dari 23 tembakan, semuanya sia-sia.

Tim Paris itu mendapat beberapa peluang besar, tetapi baru mencetak gol di akhir pertandingan. Pada menit ke-82, pemain pengganti Désiré Doué yang memecah kebuntuan. Penyerang lincah itu menerima bola di tepi kotak penalti, menggiring bola melewati beberapa bek ke dalam, dan melepaskan tendangan. Bola mendarat di sudut jauh: 1-0.

Dengan gol ini, PSG secara tidak resmi menjadi juara liga. Selisih poin dengan Lens adalah enam poin, dengan dua pertandingan tersisa. Selain itu, tim asal Paris ini memiliki selisih gol yang jauh lebih baik.

Selain gelar juara liga, tim asuhan Enrique juga masih berpeluang memenangkan Liga Champions. Final akan digelar pada 30 Mei melawan Arsenal.