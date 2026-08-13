Paris Saint-Germain akan menaikkan tawaran untuk Mika Godts, demikian dilaporkan De Telegraaf pada Kamis malam. Menurut surat kabar tersebut, klub Prancis itu kini mengajukan nilai “jauh di atas 50 juta euro, termasuk bonus yang relatif mudah dicairkan”.

PSG kini telah memberi tahu Ajax soal itu lewat sambungan telepon. Tawaran tersebut memang masih harus diajukan secara resmi di atas kertas, tetapi itu tinggal menunggu waktu.

Godts sendiri sudah mencapai kesepakatan dengan PSG sejak beberapa waktu lalu, tetapi kedua klub masih harus menemukan kata sepakat. Sebelumnya, klub Ligue 1 itu mengajukan tawaran sebesar 40 juta euro plus bonus 5 juta euro.

Tawaran itu ditolak direktur teknik Jordi Cruijff. Ia disebut membidik nilai transfer sekitar 60 juta euro.

Meski ada selisih yang cukup besar, kedua pihak kini tetap sedang berdiskusi. Sumber di sekitar PSG mengatakan kepada De Telegraaf bahwa nilai transfer antara 55 hingga 58 juta euro, termasuk bonus, dipandang realistis oleh semua pihak yang terlibat.

Pada Kamis malam, Godts tetap menjadi bagian dari skuad Ajax untuk duel melawan Shelbourne FC pada babak kualifikasi ketiga Conference League.

Menariknya, pemain Belgia itu tetap memulai laga dari bangku cadangan. Hal yang sama juga terjadi pada Minggu lalu saat menghadapi PEC Zwolle (menang 2-0), karena menurut pengakuannya sendiri ia belum sepenuhnya bugar. Namun, saat laga menyisakan setengah jam, ia akhirnya masuk sebagai pemain pengganti.