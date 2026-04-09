Paris Saint-Germain, satu-satunya tim yang lolos dari kutukan babak perempat final Liga Champions

Hanya Paris Saint-Germain yang berhasil lolos dari kutukan yang melanda pada leg pertama perempat final Liga Champions, Selasa dan Rabu lalu.

PSG menjadi satu-satunya tim yang menang di kandang sendiri, setelah mengalahkan Liverpool (2-0) di Stadion Parc des Princes.

Pertandingan leg kedua dijadwalkan berlangsung di Stadion Anfield, Selasa depan, untuk menentukan siapa yang akan lolos ke semifinal dan menghadapi pemenang dari laga Bayern Munich melawan Real Madrid.

Sedangkan tiga tim lainnya yang menjalani leg pertama perempat final di kandang sendiri kalah, sehingga kini berada di ambang tersingkir dari Liga Champions.

Dimulai dengan Real Madrid, yang kalah di kandang Santiago Bernabéu melawan Bayern Munich (2-1) pada Selasa lalu, dan tim Bavaria nyaris meraih kemenangan lebih besar jika saja tidak membuang banyak peluang mudah.

Sporting Lisbon juga kalah di kandang mereka, Estádio José Alvalade, melawan Arsenal (1-0) pada hari Selasa juga, berkat gol yang dicetak oleh bintang The Gunners, Kai Havertz, pada menit tambahan.

Sedangkan Barcelona, juga kalah di kandang mereka, Camp Nou, melawan Atlético Madrid (2-0), sehingga mempersulit tugas mereka di leg kedua di Stadion Metropolitano minggu depan.

Ketiga tim tersebut kini berada dalam posisi yang tidak menguntungkan setelah kalah di kandang sendiri, dan saat ini mereka harus membalikkan keadaan di kandang lawan, sebuah tugas yang hampir mustahil.

Perlu dicatat bahwa pada Selasa depan akan digelar pertandingan antara Liverpool dan Paris di Anfield, serta Atletico Madrid dan Barcelona di Metropolitano.

Sementara pada hari Rabu, Real Madrid akan bertandang ke markas Bayern Munich di Stadion Allianz Arena, sedangkan Arsenal akan menjamu Sporting Lisbon di Stadion Emirates.