Paris Saint-Germain sangat mempertimbangkan kemungkinan hengkangnya Barcola dan ingin merekrut pemain dari FC Barcelona

Paris Saint-Germain memperhitungkan kemungkinan hengkangnya Bradley Barcola, menurut jurnalis Sky Sport Luca Bendoni. Jika pemain asal Prancis itu meninggalkan klub, penyerang FC Barcelona Ferran Torres menjadi kandidat utama untuk menggantikannya.

Barcola (23) bermain hampir 3.000 menit untuk PSG musim lalu, terbagi dalam 49 penampilan. Namun, meskipun mencetak 13 gol dan tujuh assist, posisinya sebagai pemain inti sama sekali tidak terjamin.

Barcola biasanya harus puas dengan peran cadangan dalam pertandingan-pertandingan besar. Misalnya, ia hanya menjadi pemain pengganti dalam dua leg semifinal Liga Champions melawan Bayern München dan di final melawan Arsenal.

Arsenal sendiri sebelumnya telah disebut-sebut sebagai calon klub baru Barcola, yang diharapkan dapat memberikan dorongan kualitas signifikan di sayap kiri The Gunners. Fabrizio Romano mengonfirmasi pada Jumat malam bahwa penyerang tersebut masih menjadi prioritas utama di sana.

Barcola memiliki kontrak di Paris hingga pertengahan 2028, namun pembicaraan awal musim ini mengenai perpanjangan kontrak belum membuahkan hasil. Ditambah dengan fakta bahwa ia bukan lagi pemain inti di PSG, hal ini membuat kepergiannya sangat mungkin terjadi.

Jika kepindahan itu benar-benar terjadi, kini jelas bahwa PSG akan mempertimbangkan serius penyerang Barcelona, Torres. Pemain asal Spanyol itu memiliki kontrak di Catalonia hingga pertengahan 2027, meskipun Mundo Deportivo melaporkan sebelumnya pada hari itu bahwa Barcelona ingin memperpanjang kontrak tersebut.

Apakah Torres tertarik pindah ke PSG, untuk saat ini masih belum jelas. Penyerang tengah berusia 26 tahun ini saat ini sedang mempersiapkan diri untuk pertandingan grup Piala Dunia pertama melawan Cape Verde pada 15 Juni. Torres setidaknya berada dalam kondisi prima. Musim lalu, ia mencetak 21 gol.