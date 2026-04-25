Paris Saint-Germain telah mengambil langkah besar menuju gelar juara Prancis. Pemuncak klasemen Ligue 1 ini menang 0-3 di kandang SCO Angers dan kini, dengan empat pertandingan tersisa, unggul enam poin dari pesaing terdekatnya, RC Lens. Lee Kang-in dan Lucas Beraldo masing-masing mencetak satu gol dan satu assist.

Menjelang pertandingan leg pertama semifinal Liga Champions melawan Bayern München pada Selasa mendatang, pelatih Luis Enrique memilih untuk menempatkan beberapa pemain bintang di bangku cadangan.

Di antaranya Khvicha Kvaratskhelia, João Neves, Nuno Mendes, Warren Zaïre-Emery, Ousmane Dembélé, dan Desiré Doué menyaksikan tim mereka memimpin pada menit ketujuh. Lee memanfaatkan bola pantul dan mencetak gol ke sudut dekat: 0-1.

Angers, di mana pemain pinjaman Ajax Branco van den Boomen bermain penuh, sempat mengira akan menyamakan kedudukan melalui Amine Sbai di pertengahan babak pertama, namun gol pemain asal Maroko itu dinyatakan offside.

Lima menit sebelum jeda, Angers menerima pukulan telak. Umpan terobosan tajam dari Beraldo mengarah ke Senny Mayulu, yang mengontrol bola dengan kaki kanan dan menyelesaikannya dengan kaki kiri ke sudut jauh: 0-2.

Tak lama setelah babak kedua dimulai, PSG memastikan kemenangan mereka. Tendangan sudut sempurna dari Lee disundul dengan keras oleh Beraldo: 0-3.

Noda pada kemenangan PSG adalah kartu merah yang diterima Gonçalo Ramos. Pemain asal Portugal itu menerima kartu kuning keduanya 15 menit sebelum pertandingan berakhir dan karenanya akan diskors untuk pertandingan kandang melawan FC Lorient pada 2 Mei.