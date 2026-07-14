Paris Saint-Germain merekrut pemain yang telah 63 kali membela tim nasional Prancis dengan harga kurang dari 10 juta euro

Paris Saint-Germain akan segera memperkuat skuadnya dengan mendatangkan Lucas Digne, demikian dilaporkan antara lain oleh L'Équipe dan pakar bursa transfer Fabrizio Romano. Bek kiri berusia 32 tahun itu akan menandatangani kontrak berdurasi tiga tahun di ibu kota Prancis.

Digne, yang saat ini masih terikat kontrak dengan Aston Villa hingga pertengahan 2028, sama sekali bukan sosok asing bagi PSG. Bek tersebut pernah bermain di Parc des Princes antara tahun 2013 dan 2016, meskipun pada musim terakhirnya ia dipinjamkan ke AS Roma.

Digne kemudian pindah ke FC Barcelona dengan nilai transfer 16 juta euro, sebelum dua tahun kemudian dijual ke Everton dengan harga 4 juta euro lebih tinggi.

Di Inggris, ia berkembang menjadi bek yang sangat andal. Pada tahun 2022, Aston Villa pun rela mengeluarkan 30 juta euro untuk mendatangkan pemain yang telah 63 kali membela timnas tersebut ke Birmingham.

Romano menekankan bahwa telah tercapai kesepakatan lisan antara Digne, PSG, dan Villa. “PSG telah mengonfirmasi bahwa mereka akan mengaktifkan klausul pelepasan senilai sedikit di bawah sepuluh juta euro.”

Menurut L'Équipe, Digne dipandang sebagai pengganti ideal bagi Nuno Mendes, yang telah berkembang menjadi mungkin bek kiri terbaik di dunia dan karenanya tampaknya tidak perlu khawatir akan posisinya sebagai pemain inti.

Dengan demikian, Villa kembali kehilangan salah satu pemain andalannya. Sebelumnya pada hari yang sama, terungkap bahwa Youri Tielemans secara resmi pindah ke Manchester United.