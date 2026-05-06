Paris Saint-Germain berhasil lolos ke final Liga Champions pada Rabu malam setelah mengalahkan Bayern München. Setelah menang 5-4 di Paris pekan lalu, pertandingan di Jerman berakhir imbang 1-1 berkat gol dari Ousmane Dembélé dan Harry Kane (di masa injury time). PSG akan menghadapi Arsenal di final pada 30 Mei di Budapest, setelah Arsenal mengalahkan Atlético Madrid pada Selasa.

Pertandingan baru berjalan dua menit ketika Khvicha Kvaratskhelia melakukan umpan satu-dua dengan Fabián Ruiz. Pemain asal Georgia itu menusuk ke dalam, mendapat banyak ruang, dan melihat Dembélé tak terkawal di tiang jauh. Pemain Prancis itu menerima umpan terukur dan melepaskan tendangan tinggi yang menggetarkan gawang Manuel Neuer: 0-1.

Bayern sedikit tersentak dan segera beberapa kali mengancam gawang PSG, meski Matvey Safonov belum perlu melakukan penyelamatan. Sementara itu, terutama Kvaratskhelia yang sedang dalam performa terbaiknya, terus menjadi momok bagi pertahanan Bayern.

Bayern membutuhkan keunggulan individu untuk menembus barisan pertahanan terakhir dan nyaris berhasil melalui Michael Olise, yang mencoba gaya ala Arjen Robben yang hadir di München. Pemain Prancis itu memotong ke dalam dan melepaskan tembakan kaki kiri yang melambung di atas mistar gawang.

Setelah hampir setengah jam, Allianz Arena menuntut kartu kuning kedua untuk Nuno Mendes, yang sudah mendapat kartu kuning lebih awal karena pelanggaran terhadap Olise dan menghalangi bola dengan lengannya. Namun, wasit João Pinheiro sudah meniup peluit untuk pelanggaran yang menguntungkan PSG.

Beberapa saat kemudian, Vitinha melepaskan tendangan keras yang menghantam lengan terulur João Neves, yang berada di kotak penalti PSG. Pinheiro dan VAR Marco Di Bello memutuskan untuk melanjutkan permainan, karena bola mengenai lengan Neves akibat tendangan rekan setimnya.

Justru Neves yang nyaris mencetak gol menjadi 0-2 lewat tendangan bebas tak lama setelah itu, andai saja Neuer tidak menunjukkan kelasnya dengan menepis sundulan pemain Portugal itu dari gawangnya melalui refleks yang luar biasa. Di kubu Bayern, kemarahan atas penalti yang tidak diberikan masih terasa sangat kuat saat itu.

Menjelang akhir babak pertama, Bayern dua kali nyaris menyamakan kedudukan melalui Jamal Musiala. Gelandang serang itu melihat upaya pertamanya melenceng ke arah yang salah di udara pada momen krusial, sementara upaya berikutnya yang rendah berhasil ditangkap oleh Safonov.

Bayern harus bekerja keras setelah jeda, namun meski tim asuhan Vincent Kompany keluar dari ruang ganti dengan penuh energi, peluang di lini depan tetap terbatas. PSG mengintai melalui serangan balik dan dua kali mengancam Neuer melalui Doué dan Kvaratskhelia.

Waktu terus berlalu tidak menguntungkan bagi Bayern, yang tak kunjung mampu memaksakan kehendaknya pada PSG. Duet bek tengah PSG, Willian Pacho - Marquinhos, tampil luar biasa.

Keyakinan mulai memudar dan PSG mendapat peluang untuk memastikan kemenangan di leg kedua, namun Neuer menunjukkan bahwa ia masih memiliki refleks yang luar biasa. Terutama Doué yang beberapa kali harus mengakui keunggulan sang legenda Jerman.

Meskipun Bayern menciptakan beberapa momen berbahaya di menit-menit akhir, PSG tetap bertahan dengan relatif mudah, meski Kane mencetak gol penyeimbang pada menit ke-94 dengan tendangan melengkung yang tepat sasaran. Namun, Bayern tidak lagi memiliki waktu untuk memaksakan perpanjangan waktu: 1-1.

PSG pun akan mendapat kesempatan untuk mempertahankan gelarnya pada akhir bulan ini. Lawannya, Arsenal, belum pernah memenangkan 'piala bertelinga besar' tersebut.