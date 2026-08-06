Paris Saint-Germain mengonfirmasi kedatangan rekrutan top senilai 50 juta euro

Paris Saint-Germain berhasil mendapatkan Maghnes Akliouche. Winger kanan asal Prancis itu datang dari AS Monaco dengan nilai transfer 50 juta euro, sebagaimana dikonfirmasi klub Paris tersebut melalui saluran resminya.

Rabu pekan lalu, PSG sudah mencapai kesepakatan dengan Monaco terkait biaya transfer untuk winger muda tersebut. Pada Minggu, kesepakatan dengan sang pemain juga telah tercapai.

Pekan depan, Akliouche dijadwalkan menjalani tes medis, setelah itu ia akan menandatangani kontrak hingga pertengahan 2031 di ibu kota Prancis.

Akliouche, yang ikut bersama Prancis ke Piala Dunia 2026, dipandang di Paris sebagai pengganti Bradley Barcola. Penyerang itu saat ini sedang berdiskusi dengan Liverpool mengenai transfer ke Premier League.

Pemain yang sudah 10 kali memperkuat timnas Prancis itu mencatatkan 139 penampilan dengan seragam Monaco. Dalam periode tersebut, ia mencetak 23 gol dan menyumbang 28 assist.

PSG belum selesai di bursa transfer. Pada Jumat malam, Fabrizio Romano mengabarkan bahwa klub itu semakin dekat mencapai kesepakatan personal dengan Mika Godts.

Klub Prancis itu sedang bernegosiasi intensif dengan Ajax mengenai nilai transfer yang harus dibayarkan. Tawaran pertama sebesar 40 juta euro ditambah 5 juta euro dalam bentuk bonus ditolak mentah-mentah oleh klub Amsterdam tersebut.